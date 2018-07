Olmedo Clásico inicia su 13ª edición con lleno absoluto y gran aceptación

El festival "Olmedo Clásico" inició la andadura de su decimotercera edición con un lleno absoluto en la Corrala del Caballero de Olmedo y con una gran aceptación del público, que ovacionó la actuación de la compañía "Vértice", con la versión de Andrés Alemán de "Las mujeres sabias", de Molière.

Un musical que despertó a un público versado en el teatro del Siglo de Oro, y despejó las nubes que descargaron una tímida lluvia entre los espectadores, a través de un texto cargado de humor y sátira y unas canciones perfectamente integradas, con las que se actualizó la obra de 1.672.

Ese pasado, tan lejano en el tiempo, se hizo presente con temas que hicieron hincapié en la desigualdad con la que la justicia trata a las personas poderosas de las que no lo son y en la valía de las mujeres, independientemente de su físico, en un momento en el que se han plantado para gritar el "no es no".

La historia de amor entre Cornelio y Enriqueta se convierte en un mensaje del empoderamiento, de la entrega entre dos personas que se quieren sobre la envidia, el interés, y la hipocresía, valores negativos de una sociedad del siglo XVII que se mantiene en el XXI y que impide avanzar hacia un mundo mejor.

"Las mujeres sabias", además, ha supuesto el pistoletazo de salida al mercado escénico de "Vértice", a través de una obra fresca y dinámica que precede, en el festival, a una de los grandes dramas de Shakespeare, "Otelo", que en la segunda jornada llevará a las tablas "Clásicos Contemporáneos".

El director y responsable de esta versión musical, Andrés Alemán, acompañó al elenco actoral a recibir el aplauso del público de Olmedo, entre el que se encontraba el consejero de Educación, Fernando Rey, para apoyar el estreno absoluto de la obra, que seguirá recorriendo los teatros españoles.

Alemán, un ferviente defensor de los musicales, ha buscado dejar a este género artístico "en el lugar que merece", a través de una dedicación y un esmerado trabajo que ha quedado patente en esta versión de un Clásico, lo que para él ha supuesto un reto, tras dos obras originales.

Ha sido una propuesta diferente, que los habituales del certamen olmedano han acogido de manera positiva y que, ya habían advertido los actores al inicio de la obra, no respondía a los cánones de los "puristas", rompiendo así los esquemas mentales adquiridos a lo largo de la trayectoria del festival.

Quedan por delante ocho días de teatro, en los que tendrá su protagonismo, además del dramaturgo inglés por excelencia, Lope de Vega, Agustín Moreto, De torres Naharro, Baltasar Gracián o Goldoni, pero también nuevas propuestas, como la que llevará a cabo Ron Lalá con el thriller "Crimen y Telón", de creación propia.