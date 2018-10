Pagés: "reconozcamos que el flamenco es el arte que más representa a España"

El flamenco debe ser visto y reconocido como el arte que más representa a España en el exterior y por ello merece ser tratado con un respeto y reconocimiento especial que todavía no tiene porque arrastra consigo una serie de prejuicios que tienen que ser desterrados.

Así lo cree una de sus máximas exponentes, la bailaora María Pagés: "Lo queramos reconocer o no, el flamenco es el arte por el que más se reconoce a España en el exterior. Es como una asociación inmediata. Cualquier persona a la que le hables de España enseguida lo conecta con flamenco", cuenta a Efe en una entrevista en la ciudad china de Shanghái.

La artista, nacida en Sevilla hace 55 años, habla con la autoridad de llevar como equipaje más de cuatro décadas sobre los escenarios, el Premio Nacional de Danza, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y una compañía propia con tres décadas de vida que ha girado por medio mundo.

"Es importantísimo reconocer que el flamenco es un vehículo de promoción y de profundización en el conocimiento de nuestro país", explica la bailaora y coreógrafa, que está en China por octava vez para iniciar la gira más larga de su carrera en el gigante asiático.

Y es que en China el interés por España es cada vez mayor y con ello el deseo de conocer (e incluso bailar) flamenco es cada vez más fuerte, lo que hace que como artista sienta la responsabilidad de darlo a conocer del modo más correcto.

"Lo que más nos puede interesar y preocupar es que no conozcan el flamenco como algo ligado solo al entretenimiento, sino como algo que tiene unos valores, que tiene un contenido cultural y artístico enorme. El flamenco es un gran arte y como tal tenemos que conocerlo y darlo a conocer", explica Pagés.

Así, en sus giras por el mundo, siempre tratan de hacer encuentros con público en lugares como universidades, para tratar de transmitirles a los interesados el mensaje universal del flamenco, sus valores de "compromiso, del esfuerzo" y de que "no es una gracia divina".

"El flamenco todavía tiene esa idea de improvisación y es verdad que hay una resistencia a verlo de otra manera porque parece que ya lo dejas de ver pero no, el flamenco es un arte en el que va incluido mucho trabajo", insiste la artista, poco antes de subirse al escenario para interpretar "Yo, Carmen".

Creada por ella y por el del director y dramaturgo de la compañía El Arbi El Harti con la idea de "darle luz y voz a la mujer", en esta obra estrenada en 2014 no solo hay baile y coreografías poderosas, sino que está un duro trabajo de investigación con musas como la filósofa española María Zambrano o la pintora barroca italiana Artemisia Gentileschi, entre otras muchas.

"Queremos hacerles ver que el espectáculo es un proceso creativo donde hay un trabajo de investigación, donde hay un equipo, donde todo se inicia de una idea, de una dramaturgia que trabaja El Arbi y se va sumando una música tras una investigación musical", cuenta Pagés.

Tras toda una vida subida a los escenarios, una de las máximas exponentes del flamenco opina que, pese a ser el arte más reconocido e internacional, un icono de la cultura española, "en España aún no está reconocido como debería de estarlo".

En parte porque existe "esa resistencia" a reconocer que "no es solo inspiración y arte y magia" sino que "es trabajo" intelectual y de investigación.

Aún así, aunque con particularidades, el del flamenco "es un problema que va más allá" y que "abarca todo el aspecto cultural de España", un país del que considera que no hay una política de Estado clara en el tema cultural.

"Hasta que no sea un tema de Estado, hasta que no sea un tema que vaya más allá de las corrientes políticas que va al viento como una veleta que cambia, no tendremos una cultura poderosa donde esté incluido el flamenco y todos los elementos culturales españoles", opina.

Hasta que esto no sea así, agregó, "habrá muchas deficiencias en el conocimiento de nuestro propio arte" que tiene que abrazarse, por justicia, como "un ARTE escrito con mayúsculas".

Paula Escalada Medrano