Pascal Comelade despide los escenarios acompañado de lo mejor de la "rauxa"

La voz galáctica de Jaume Sisa ha marcado el inicio de una noche memorable, en la que el ilusionista del piano Pascal Comelade se ha despedido de los escenarios con un concierto frente a la Catedral de Barcelona, acompañado por lo mejor de la 'rauxa' catalana: Pau Riba, Max, Enric Casasses y Víctor Nubla.

Dicen que el 'seny' (sentido común) y la 'rauxa' (locura) conforman el carácter catalán, pero algunos tienen más de lo segundo, como es el caso del grupo de artistas que acogieron al catalano-francés cuando llegó a Barcelona en los setenta y que han seguido acogiéndolo en las muchas visitas que ha hecho a esta ciudad, que es un poco la suya.

Estos mismos amigos le han arropado este domingo en una despedida de los escenarios (no de la música) que le ha llevado a organizar tres emotivos conciertos en Lyon, Perpiñán y Barcelona, tres ciudades con las que tiene una especial relación.

El último ha sido este domingo en la capital catalana durante las Fiestas de la Mercè, una ocasión inmejorable porque ha permitido a Comelade utilizar el escenario habilitado frente a Catedral de Barcelona, un lugar mágico, como su música.

La lluvia ha amenazado con estropear la noche, pero finalmente ha cedido ante el arte de este genio del surrealismo popular y el localismo galáctico.

Los paraguas estaban todavía abiertos cuando la voz de Sisa, que se ha dejado oír pero no ver, ha presentado a Comelade como "aquel que nació allí donde nacen las notas y luego viajó por el mundo, siempre con su pianito".

Comelade es famoso por su habilidad para combinar instrumentos de juguete, o que parecen de juguete, con pianos de cola u orquestas enteras, y esta vez se ha hecho acompañar de la Cobla San Jordi, una formación de música tradicional catalana formada por 11 músicos.

A ellos se han sumado miembros históricos del la Bel Canto Orquesta, como Pep Pascual, un músico e inventor que durante el concierto ha tocado instrumentos hechos con botes de gel, teteras y rasquetas, entre otros muchos cachivaches.

Comelade y Pep Pascual son los reyes del "juguete sónico", ha dicho el poeta Xavier Theros, que ha presentado las canciones, "pero no juegan", sino que suben al escenario "como si fuera el único concierto de su vida, porque de lo contrario, sería funcionarios de la música".

Y realmente ambos han estado completamente entregados a la música en todo momento; Pep Pascual situado junto a los miembros de la Cobra Sant Jordi, al mismo nivel, y Comelade en una esquina, casi de espaldas al público, lejos del protagonismo de la zona central, que ha cedido a sus invitados.

El primero en situarse en el centro ha sido el poeta Enric Casasses que, junto a la guitarra eléctrica de Xarim Aresté, ha demostrado que se puede hacer rock duro recintando poesía.

Después Pau Riba ha interpretado "Ha passat un ángel", Gerard Quintana ha recitado el "Poema de les cosetes", de otro ilustre loco llamado Dalí, e Ivette Nadal ha cantado la versión catalana de "As tears go by" de The Rolling Stones.

Todo ello, ante la mirada atenta del dibujante Max, que ha ido creando en directo personajes relacionados con lo que pasaba sobre el escenario, y de un público entusiasta, que ha aplaudido a rabiar y ha puesto su grano de arena al surrealismo general con los plásticos y chaquetas que han colocado sobre sus cabezas para mitigar la lluvia.

Un concierto magnífico y una de las propuestas destacadas de la programación musical de la Fiestas de la Mercè 2019, que este domingo también han acogido otros espectáculos dignos de mención, como el nuevo flamenco de María José Llergo, y que todavía se prolongarán dos días más.

Rosa Díaz