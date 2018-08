Svetlana Zajárova conquista Peralada con mezcla danza clásica y contemporánea

La bailarina estrella del ballet del Teatro alla Scala de Milano, Svetlana Zajárova, ha conquistado esta noche al Festival de Peralada con el espectáculo 'Amore', integrado por tres piezas distintas que mezclan danza clásica y contemporánea.

La artista, nacida en Ucrania, ha pisado por primera vez el Festival ampurdanés para exhibir su proyecto estrenado en el histórico teatro Bolshoi de Moscú el año 2016 y presentarlo por primera vez y como única actuación en España.

Durante la interpretación, que se ha dividido en dos partes con un entreacto de veinte minutos, Zajárova ha lucido su esbelta figura con un vestido blanco y otro morado.

Al terminar la primera parte, de veinticinco minutos de duración, el público ha aclamado a los artistas con varios minutos de aplausos.

El coreógrafo Yury Yarushnikov ha sido el responsable de la primera coreografía, la de "Francesca da Rimini", donde Zajárova ha brillado con lirismo y un fondo romántico acompañada de la música de Piotr Tchaikovsky y gracias a la escenografía de María Tregubov.

Con esta primera pieza la artista ha explicado la historia de "La Divina Comedia" sobre los trágicos amantes del Infierno de Dante.

En la segunda, de cuarenta y siete minutos de duración, la artista ha interpretado las dos piezas más contemporáneas: "Rain Before It Falls" y "Strokes Through the Tail".

Durante la interpretación de "Rain Before It Falls", con música de Johann Sebastian Bach y coreografía del holandés Patrick de Bana, se ha podido ver a la bailarina representando la lucha con uno mismo ante la elección entre la oscuridad y la luz.

La noche de lírica ha terminado con la coreografía de "Strokes Through The Tail" ideada por Marguerite Donlon y con música de Wolfang Amadeus Mozart, donde la aclamada bailarina, junto a cinco bailarines, ha aportado un toque de humor y ha conseguido que el público esbozara una sonrisa.

Para este espectáculo, la bailarina ha contado con la confianza de tres coreógrafos de fama mundial como Yuri Possokhov, para "Francesca Da Rímini"; Patrick de Bana, para "Rain Before It Falls", y Marguerite Donlon, para "Strokes Through the Tail".

Asimismo, Zajárova les ha encargado un programa a medida y una obra que le permite experimentar al mismo tiempo con la danza clásica y la contemporánea.

Pese a ser la máxima protagonista de la noche, también ha estado acompañada de las estrellas más brillantes del Teatro Bolshoi, como Mikhail Lobukhin, Denis Rodkin o Denis Savin, que han formado parte de varias de las piezas escogidas.

Zajárova es una de las figuras principales del ballet del siglo XXI además de ser reconocida por su interpretación de papeles clásicos y por sus trabajos en la coreografía contemporánea.

El 'Amore' de Zajárova nace de la idea de hacer un gran proyecto donde encontrar la interpretación de tres ballets diferentes con el común denominador del amor.

El Festival ampurdanés cerrará el telón de la XXXII edición el próximo 17 de agosto con el espectáculo de danza, hip hop y música barroca 'Folia'.