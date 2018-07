Texas revive los 90 en su potente concierto de La Mar de Músicas

La banda escocesa Texas ha revivido los 90 con un potente concierto ante un abarrotado Auditorio Parque Torres, donde han repasado los éxitos que los colocaron entre los referentes del pop-rock junto a los temas de su último disco, 'Jump on Board'.

Capitaneados por una Sharleen Spiteri que todavía conserva gran parte de su registro vocal, la banda ha pisado sobre seguro comenzando con grandes éxitos como 'I don't want a lover', 'Summer son', 'Halo' o 'Everyday now', esos temas que estaban esperando los dos millares de seguidores que han regresado casi 30 años atrás, a 1989, cuando los 'glaswegian' publicaron 'Southside'.

Con una escenografía sobria solo rota por la guitarra eléctrica de color verde manzana que rasgaba la líder de la banda de Glasgow, que se ha esforzado en interactuar continuamente con el público, Texas ha continuado la actuación con 'Let's work it out' o 'Tell that girl', incluidos en su undécimo y último disco, 'Jump on Board', publicado en 2017 tras cuatro años sin nuevo trabajo.

Nuevamente han regresado a su primer álbum con 'Thrill has gone' y a otros de sus clásicos, como 'When we are together' y 'In our lifetime', de su disco 'The hush' (1999).

Unos clásicos de su repertorio que han alternado con los temas de su último trabajo, Jump on Board, como "Midnight" o "Let's work it out", un álbum que se publicó en 2017, después de cuatro años de silencio discográfico y que suma el undécimo de su trayectoria.

Entre canción y canción, Spiteri ha conversado cual Ellen DeGeneres con el público intentando intercambiar frases en castellano con otras en inglés, que han levantado los aplausos y las risas de un público con una media de edad que rebasaba holgadamente los 40 años y que se ha entregado a los scottish.

Tras hacer una incursión en 'The Conversation', el tema que da nombre a su penúltimo disco y en el que las tablas del grupo han permitido superar un problema de sonido, Spiteri ha rebajado el ritmo de baile con 'Tired of being alone', de Al Green, que la cantante de la banda de Glasgow ha interpretado al teclado.

Y como en otros conciertos de la gira, un seguidor, que se ha presentado como Paco ante la cara de circunstancias de Spiteri para repetir el nombre, ha tenido el honor de subir al escenario para cantar 'So called friend'.

Los escoceses se han guardado otra ristra de grandes éxitos para el final del concierto, con 'Inner smile' y 'Say whay you want', eligiendo para el bis final una versión del 'Suspicious minds', de Elvis Presley.

Texas ha cerrado la tercera jornada de La Mar de Músicas, que también ha contado con la presencia en el Antiguo Patio del CIM de los sonidos malienses de 'Songhoy Blues', que han llevado por primera vez en esta edición los sonidos africanos, uno de las grandes apuestas de este festival desde su fundación.

Su segundo disco, 'Résistance', en el que colabora Iggy Pop, se publicó en junio del pasado año y que es una progresión natural de 'Music in Exile', donde contaban los problemas que estaban viviendo en Mali con el control de grupos yihadistas en el norte de este país del Sahel.

El programa ha comenzado en la plaza del Ayuntamiento con Kim Nyberg, un finlandés de habla sueca, creció en una pequeña ciudad en el suroeste de Finlandia. Cuando Nyberg decidió buscar música profesionalmente, Copenhague, con su rica escena musical, atrajo su atención y formó una brass-band de inspiración balcánica con sus amigos.

Llamaron a su proyecto Afenginn ("fuerza" e "intoxicación" en nórdico antiguo). Se han convertido con el paso de los años en una de las bandas danesas de música folk más importantes.