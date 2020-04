Agenda cultural para la cuarentena (domingo 5): lecturas a ritmo de Nacho Vegas y Carolina Durante

View this post on Instagram

Os presentamos la segunda selección de RELATOS CONFINADOS que nos habéis ido mandando (¡más de 800!). Muchísimas gracias por querer compartirlos. Os recordamos que podéis seguir enviando vuestros relatos a casa@blackiebooks.org (máximo 200 palabras, y que tengan lugar, de manera íntegra, fuera de casa). Los iremos compartiendo por aquí, y preparando una antología final :)