Cultura compra el archivo Lafuente para el Museo Reina Sofía

Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deportes, acaba de hacer pública la compra del archivo del coleccionista y empresario lácteo José María Lafuente, compuesto por “más de 130.000 ítems”, entre documentos, revistas, cartas, libros, carteles, catálogos y panfletos. El ministro ha preferido no aclarar la cantidad de compra de la colección para el Museo Nacional Reina Sofía y explica que habrá que esperar al visto bueno de la operación del Consejo de Ministros en los próximos meses. “El acuerdo está hecho”, ha dicho Iceta sobre la vieja aspiración del director del Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, que desde 2014 ha intentado adquirir dicha colección documental.

“Por lo que me cuenta el director del museo Reina Sofía, este archivo es importantísimo. Sin él no entenderíamos lo que pasó desde los años cincuenta en adelante, en la cultura española. Y esto se lo debemos al interés de un coleccionista que se obsesionó con que no se perdiera ese material”, ha explicado Iceta en la azotea del propio Reina Sofía, antes de la reunión mensual de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio.

La noticia de la adquisición ha saltado durante la celebración de la primera rueda de prensa en 100 años de este organismo que vela por los bienes culturales del patrimonio histórico español y que es uno de los más opacos en el ejercicio de sus funciones. En esta ocasión se ha informado de que en 2021 la inversión en compra para las colecciones públicas del Estado alcanzó los 5,9 millones de euros, una cifra que “casi duplica a la del año anterior”. Fernando Checa, presidente de la Junta de Valoración, explica que la mayoría de la colección es “documentación importantísima”. “Es una colección muy frágil por la índole del soporte de las piezas”, ha añadido Checa.

Sede en Santander

“La idea es que exista un centro en Santander, que formará parte de la estructura del Reina Sofía. Pero la colección es inmensa”, ha aclarado Miquel Iceta. Para llegar a este acuerdo todavía hay que redactar un convenio con el Ayuntamiento de Santander. “Queremos que haya un centro en Santander y que las obras estén a disposición de todos los públicos y que parte de las colecciones del Museo Reina Sofía puedan ser expuestas en otros lugares de España”, sostiene Miquel Iceta, pendiente del préstamo de la Dama de Elche del Museo Arqueológico Nacional al Ayuntamiento de Elche.

Hasta el momento el escollo que ha impedido el traspaso de la colección a los fondos públicos han sido las aspiraciones económicas del coleccionista, con el que este periódico ha tratado de hablar. En su día José María Lafuente ya reconoció que no se podía permitir donarlo y por eso se decantaba por la venta de ese archivo documental, que ha sido catalogado en estos años. En 2014, José María Lassalle, secretario de Estado de Cultura con el PP, propuso una opción de compra similar a la operación Carmen Cervera: entrega inmediata y pago a los diez años. Miquel Iceta no ha aclarado ni la cantidad ni la forma de pago.

Hace ocho años el museo simplemente apuntó que los papeles de Lafuente eran de un “incalculable valor”. Aquellos días se dijo que era “el archivo particular más importante de Europa” y que con él el museo se convertiría en “un referente documental de la museografía de Latinoamérica”.

La incorporación del archivo Lafuente empezó a ser realidad ayer martes, informa el ministro para quien es “muy difícil poner una cifra” al archivo y a las aspiraciones económicas del coleccionista cántabro.“Lo que le digo no se lo debería poder decir: no lo pagamos todo. Si tuviéramos que pagar esas 130.000 piezas una a una, no habría dinero en los Presupuestos Generales del Estado para pagar esa colección. Cuesta mucho valorar una obra de arte”, ha matizado el ministro, con el presidente de la Junta de Valoración a su izquierda. “¿Qué vale el original de un cómic que marcó los años setenta, qué vale eso?”, pregunta Iceta de manera retórica. “La negociación se ha establecido en otros criterios, que no son estrictamente los mercantiles”, asegura el ministro que agradece a Lafuente “su disposición”. “Los coleccionistas quieren que las obras que estén coleccionando a disposición de la gente. Es un esfuerzo titánico”, dice Iceta.

Otras compras

En el año 2021 el Ministerio de Cultura invirtió 652.584 euros en compra de arte contemporáneo para el Museo Reina Sofía. Y fueron 600.814 euros para la adquisición de piezas para el Museo del Prado. Para los museos estatales la operación más significativa fue la compra de la Crucifixión de El Greco, por 1,5 millones de euros, con destino al Museo del Greco en Toledo.

Además, los bienes que han obtenido permiso de exportación durante 2021 fueron 28.836. La Junta ha concedido permiso temporal a 2.739 objetos. Lo que duplica la del año precedente. Esto es reflejo de la vuelta de las exposiciones temporales internacionales. Las exportaciones definitivas sumaron 19.121 objetos, esta cantidad supone la autorización de la mayor salida de patrimonio para vender de la historia. El anterior récord lo tenía el año 2020, con 12.986 piezas.