Brasil mapea en Venecia las "utopías" del país para una mejor convivencia

Venecia (Italia), 21 may (EFE).- Brasil mapea las "utopías" que existen en el país para proponer una mejor convivencia en el futuro, con su propuesta "Utopías de la vida común", que se expone en la XVII Bienal de Arquitectura de Venecia.

El proyecto, comisariado por la Fundação Bienal de São Paulo, intenta responder al tema de esta edición "How Will We Live Together?" ("¿Cómo viviremos juntos?") con un inmenso mapa, desde la visión del mundo guaraní de una Tierra sin Mal hasta la actualidad.

"Nadie sabe cómo será el mundo en 50 años, pero será distinto. Los brasileños tienen la oportunidad de construir el Brasil que desean" es la frase que da la bienvenida a los visitantes en este espacio, ubicado en los jardines venecianos.

La instalación consta de dos salas: una primera, más pequeña, alberga la sección "Futuros del pasado" y está compuesta por un proyecto visual de la artista Luiza Baldan sobre el conjunto habitacional de Pedregulho, en la zona norte de Río de Janeiro, uno de los emprendimientos de vivienda social más grandes de los años 40.

El fotógrafo Gustavo Minas también presenta con varias fotografías a color cómo es la vida cotidiana en la plataforma de la Estación de Autobuses de Brasilia (1957), diseñado por Lucio Costa y construida en la intersección de los dos ejes que constituyen el plan piloto de la capital federal de Brasil.

Una segunda sala, de mayor tamaño, acoge "Futures of the Present" y proyecta dos vídeos que reflejan utópicamente la ocupación de las metrópolis contemporáneas.

El primero es de los directores Aiano Bemfica, Cris Araújo y Edinho Vieira y observa las posibilidades de reapropiación de edificios en los barrios céntricos de las grandes metrópolis, mientras que el segundo es de Amir Admoni e interpreta poéticamente cómo sería la apropiación de los ríos y sus riberas.

La Bienal de Arquitectura de Venecia abrirá sus puertas al público del 22 de mayo hasta el 21 de noviembre, con estrictas medidas de seguridad y aforo para evitar contagios por la pandemia de coronavirus.