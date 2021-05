C.Tangana, Love of Lesbian y Natalia Lafourcade, entre los invitados al LAMC

Los Ángeles (EE.UU.), 4 may (EFE).- C. Tangana, Love of Lesbian, Natalia Lafourcade, Elvis Costello, Mon Laferte y Khea son algunos de los artistas que participarán esta semana en la Latin Alternative Music Conference (LAMC), uno de los encuentros más importantes para la industria musical en español.

Aunque habitualmente Nueva York acoge el evento, este año los organizadores han apostado por un formato digital que ha reunido a más de 25.000 personas y analizará nuevas tendencias, como el peso de TikTok en la promoción y el estado de la música en directo tras la pandemia.

"Antes todo consistía en firmar con un sello, poner un montón de dinero, sacar A, B, C y D... y esperar a que algo tuviera éxito. Hoy en día el camino es mucho más complejo. Puede ser un sencillo en 'streaming', un baile viral en TikTok, un concierto en internet..." aseguró a Efe Tomas Cookman, el director de LAMC, que alcanza su 22ª edición.

Por eso, la conferencia se centrará en analizar cómo las redes sociales han sido fundamentales para el descubrimiento de nuevos artistas.

"Cada vez más se exige saber hacer una buena canción, saber cantarla, y ademas conocer la mejor hora del día para ponerla en redes sociales… que ya es mucho", analizó Cookman.

Las plataformas de "streaming", cada vez más criticadas por el reparto de beneficios entre los artistas, también ocuparán uno de los asuntos centrales.

El evento reunirá desde este martes y hasta el viernes a artistas de México, España, Chile, Puerto Rico, USA, Cuba, Colombia y Argentina.

Por ejemplo, la española Rozalén, el argentino Fito Páez y los mexicanos Pepe Aguilar y Ximena Sariñana hablarán de salud mental en un panel que los organizadores han decidido incorporar después de uno de los años más difíciles para los músicos, que en su mayoría dependen de los ingresos del directo.

"Lo positivo de esto es que este año la gente se ha dado cuenta de que quiere ver espectáculos en vivo, hay hambre por sentir la música de nuevo", pronosticó Cookman.