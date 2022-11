‘Alcarràs’, ‘Cinco lobitos’, ’As bestas’ y ‘Modelo 77’ lucharán por el Premio Forqué a la Mejor película

Los Premios Forqué, entregados por los productores de cine que forman parte de EGEDA (la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), siempre dan el pistoletazo de salida a la temporada de premios españoles. Sirve para medir la temperatura, ver por dónde van los tiros, si se esperan sorpresas… o no. Los Forqué suelen premiar un cine más industrial y suelen ser más conservadores en sus apuestas, pero suelen coincidir en sus nominaciones con los Goya. En esta ocasión las cuatro nominadas son las que se esperaban. Alcarràs, Cinco Lobitos, As bestas y Modelo 77 lucharán por el premio a la mejor película del año. Todo el mundo da por hecho que repetirán en los premios de la Academia, donde habrá que ver quién completa el quinteto.

La más nominada ha sido Cinco lobitos, que además de al premio gordo de la noche opta al de cine y valores y hace doblete en Mejor actriz, donde Laia Costa y Susi Sánchez se enfrentarán a Anna Castillo, por Girasoles Silvestres y Laura Galán por Cerdita, una de las agradables sorpresas de estas nominaciones. Los Forqué no separan protagonistas de interpretaciones de reparto, y siempre las categorías actorales son las que ofrecen más variedad. No aparece en el cuarteto Penélope Cruz, que muchos daban por segura por En los márgenes, que logra la nominación en Cine y Valores. Quien sí opta al premio al Mejor actor es su compañero Luis Tosar, que está nominado junto a Miguel Herrán, por Modelo 77, Denis Menochet, por As bestas y Nacho Sánchez, única nominación de Mantícora de Carlos Vermut.

La que muchos dan como favorita, Alcarràs, se conforma con dos nominaciones, Mejor película y la de la categoría de Cine y Valores. El filme de Carla Simón tendrá complicado rascar candidaturas interpretativas ya que el sector suele dar la espalda a los ‘actores no profesionales’ en beneficio de nombres más conocidos. El reparto del filme de Carla Simón tendrá que esperar a ver si en los Goya, donde existen las categorías de interpretación revelación, logran la mención. La ganadora del Oso de Oro y elegida por España para ir a los Oscar vivirá mañana otra cita importante, cuando se conozcan las nominaciones a los premios del cine europeo.

Tanto As bestas, de Rodrigo Sorogoye, como Modelo 77, de Alberto Rodríguez, logran dos nominaciones. Las mismas para ambos títulos: Mejor película y mejor interpretación masculina. Una candidatura tiene La consagración de la primavera, una de las mejores películas españolas del año que se conforma con estar nominada en Cine y Valores. Peor le ha ido a Un año una noche y La maternal. Las películas de Isaki Lacuesta y Pilar Palomero se han ido de vacío a pesar de las buenas críticas logradas cuando se presentaron en Berlín y San Sebastián respectivamente.

Los Forqué también reconocen las mejores películas latinoamericanas del año, donde parece que nada impedirá que Argentina 1985, uno de los fenómenos del año, se lleve el premio. El filme de Santiago Mitre con Ricardo Darín sobre el juicio a los crímenes de la dictadura argentina se enfrentará a Cumpleañero, El castigo y Utama, títulos a priori menos conocidos y alabados. En documental se verán las caras Sabina y Labordeta. Los trabajos de no ficción sobre sus figuras son dos de los finalistas, junto a A las mujeres de España, María de Lejárraga, que reivindica la figura de la pionera feminista, y REC, terror sin pausa, sobre el fenómeno español que inició una de las franquicias más exitosas del cine español.

El ganador del Goya al Mejor cortometraje el año pasado, Totem Loba, dirigido por Verónica Echegui, intentará repetir victoria en los Forqué un año después. Su gran rival es Cuerdas, de Estibaliz Urresola, que se pudo ver en el pasado Festival de Cannes. Completa el trío de nominadas Au Pair, de David Pérez Sañudo, el director de Ane.