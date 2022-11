‘Alcarràs’ continúa su trayecto hacia el Oscar y logra tres nominaciones a los Premios del Cine Europeo

Alcarràs sigue con paso firme en su trayecto hacia la nominación al Oscar. En una carrera muy competida, con grandes títulos que suenan como favoritos, el filme de Carla Simón debe ir acumulando menciones y nominaciones que la coloquen en la mente de los académicos de Hollywood. La primera misión es pasar el corte que dejará la elección en 15 títulos. Casi todos los medios americanos dan por hecho que el filme español lo logrará, pero siempre hay sorpresas y lo mejor es no fallar en los galardones previos. Por eso, las nominaciones a los Premios del Cine Europeo se antojaban más importantes que nunca, y por eso las tres nominaciones que ha logrado, entre ellas la de Mejor película, confirman que Alcarràs no es sólo un fenómeno nacional, sino que conecta con los votantes de fuera.

Sus cuatro rivales en la categoría más importante de la noche, la de Mejor filme europeo, son cuatro películas que también suenan en todas las quinielas de los Oscar. La ganadora de la Palma de Oro, Triangle of sadness; la del segundo premio en Cannes, Close; la danesa pero ambientada en Irán, Holy Spider; y la revisión del mito de Sisí Emperatriz, Corsage, forman el quinteto de elegidas por la EFA (European Film Academy).

Carla Simón aparece también (junto a Arnau Vilaró) en la categoría de Mejor guion, donde se enfrentará a Close, Holy Spider, Triangle of Sadness y Belfast, de Kennet Branagh, una de las grandes olvidadas en la categoría reina. Una lástima que Simón no logre la nominación a Mejor dirección, que demostraría que es una de las favoritas. Allí los nominados han sido Lukas Dhont, por Close; Marie Kreutzer por Corsage; Jerzy Skolimowski, por EO:Ali Abbasi por Holy Spider; Alice Drop, por Saint Omer y Ruben Östlund por Triangle of sadness. La tercera nominación de Alcarràs es la que han elegido los universitarios europeos.

La de Alcarràs no será la única presencia española en la ceremonia que se celebrará el 11 de diciembre en Reikiavik. Penélope Cruz ha logrado la nominación como Mejor actriz. Se enfrentará a Vicky Krieps, por Corsage; Zar Amir Ebrahimi, por Holy Spider; Léa Seydoux, por One fine morning y Meltem Kaptan, por Rabiye Kurnaz Vs. George Bush. El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, competirá como Mejor comedia, una categoría que ya se había anunciado con anterioridad. Sus rivales son la islandesa Cop secret, de Hannes Pór Halldórsson, y la francesa La fractura, de Catherine Corsini.

En la lista de películas que habían pasado el primer corte pero que no logran finalmente ninguna nominación había otros dos títulos españoles. As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen, que llega a las salas este viernes; Maixabel, de Icíar Bollaín, y Pacifiction, el filme de Albert Serra. Las categorías anunciadas se completan con la de Mejor actor, donde los cinco nominados son Paul Mescal, por Aftersun; Eden Dambrine, por Close; Elliott Crosset Hove, por Godland; Pierfrancesco Favino, por Nostalgia y Zlatko Burić, por Triangle of Sadness.

La historia del cine español en los EFA

El cine español tiene una relación de amor y odio con los premios del cine europeo. Aunque casi siempre logre alguna mención (la misma Carla Simón logró la de Descubrimiento del año con su debut, Verano 1993); no es tan normal que lleguen las nominaciones a Mejor película con una excepción, la de Pedro Almodóvar. El director ha conseguido la candidatura por casi todas sus películas desde 1999. Dolor y gloria, Julieta, Volver, La mala educación y Hable con ella y Todo sobre mi madre lo lograron. El manchego tiene dos victorias, por Todo sobre mi madre y Hable con ella; y es el único realizador español que consiguió llevarse el galardón.

Para encontrar una película nominada que no fuera dirigida por Almodóvar hay que retroceder hasta 2013, cuando Blancanieves, de Pablo Berger logró estar entre las finalistas. En 2010 fue El secreto de sus ojos quien, como coproducción hispanoargentina, estuvo nominada. Dos años antes, en 2008, el debut de Juan Antonio Bayona, El orfanato, conseguía la candidatura; mienttas que en 2004 la obtenía Alejandro Amenábar por Mar adentro. Ya había sido candidato tres años antes por Los otros. La lista la cierra Isabel Coixet, que ha optado una vez al Premio a la mejor película europea del año. Fue en 2003 con Mi vida sin mí.