Movistar Plus+ producirá lo nuevo de Rodrigo Sorogoyen, Icíar Bollaín, Alberto Rodríguez y Oliver Laxe

La ficción original le ha dado a Movistar Plus+ un año 2023 excelente. La mesías, Poquita fe o La unidad son algunas de las series que han arrasado entre el público y la crítica. Sin embargo, en esta estrategia de ficción faltaba algo, la apuesta por la producción de cine español original. Si bien habían realizado aventuras puntuales como Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, o Modelo 77, de Alberto Rodríguez, no habían establecido una estrategia para que los grandes autores de nuestra industria pudieran desarrollar sus productos con ellos.

Algo ha cambiado, y Movistar Plus+ se ha dado cuenta de que el cine español gusta. Por ello han dado un golpe en la mesa y han anunciado cinco proyectos con los que se presentan como la plataforma que apoyará a los autores que quieran apostar por las salas de cine y luego tener sus obras en exclusiva en Movistar Plus+. El primer anuncio no pudo ser más ambicioso. Las nuevas películas de Rodrigo Sorogoyen, Icíar Bollaín, Alberto Rodríguez y Oliver Laxe, además del debut en el largo de Ana Rujas son los títulos que rodarán en 2024.

Domingo Corral, director de Ficción y Entretenimiento de la plataforma, ha definido esta apuesta como “decidida y ambiciosa” y ha asegurado que la filosofía de los proyectos elegidos será la misma que han realizado con las series, que tengan “autoría y ambición”. La idea es producir entre “cinco o seis películas al año” y hacerlo respetando las ventanas tradicionales. “Creemos firmemente en las salas”, ha dicho y apuntado a algo importante, todas las películas serán hechas junto a productores independientes, algo que estaba en la picota tras la ley audiovisual.

El proyecto más misterioso es el de Rodrigo Sorogoyen, que bajo el nombre de El ser querido no aportó ni elenco ni sinopsis, solo las declaraciones del director diciendo que creen que se han arriesgado mucho él y su guionista, Isabel Peña, en la que supone su primera aventura tras el éxito de As bestas. Sin título presentó Alberto Rodríguez su nuevo filme. Movistar Plus+ dijo que Modelo 77 había sido el filme más visto en la plataforma, por encima de cualquier blockbuster de Hollywood, y que ese éxito es parte del que les dio la clave para realizar esta apuesta.

Rodríguez agradeció la “libertad creativa” que ha tenido junto a la plataforma y avanzó el peculiar escenario de esta trama de “dos hermanos, un hombre y una mujer, buzos profesionales asistiendo a una petroquímica”. Una profesión con “una siniestralidad brutal, muy peligrosa, con la muerte detrás de la cabeza todo el tiempo” pero dentro de lo que ha descrito como “una peli de personajes”.

Tras Maixabel, Icíar Bollaín vuelve a una mujer real que marcó un punto de inflexión en la historia de España. Se trata de Nevenka Fernández y lo contará junto a Isa Campo al guion en Soy Nevenka, una película que tiene casting pero que no fue anunciado y en donde Bollaín subrayó a la mujer como “una pionera”. “Lo hizo cuando la palabra acoso no estaba en la calle. Lo hizo por justicia y supervivencia. Lo hizo muy sola y fue todo muy público. El abuso fue muy público y todos miraron para otro lado. Ganó en los tribunales pero se quedó muy sola porque hubo un rechazo social. También es un retrato de los medios, la tacharon de trepa. Revisando imágenes hemos visto como [el director de informativos de TVE] Urdaci, cuando dio la noticia, la definió como una disputa sentimental en Ponferrada, y también queremos contar esto”, dijo la cineasta.

El proyecto, a priori, más autoral, es el de Oliver Laxe, que se encuentra a punto de rodar su primera película tras O que arde. Lo hace de la mano de El Deseo, la productora de los hermanos Almodóvar. Una aventura sin título con una sinopsis misteriosa como todo el cine del gallego. Una rave en Marruecos donde llega un padre buscando a su hija. Cinco de ellos y este personaje acabarán buscando una “nave mitológica en el desierto de Marruecos”. Una película “hipnótica y sensorial” que rueda en abril.

Entre nombres consagrados entró también el de Ana Rujas, que ahora triunfa como actriz en La mesías y que debutará en el largometraje con El desencanto, un filme que está relacionado a la película de Chávarri y en el que la actriz intentará vincular aquel desencanto al de la sociedad actual. Un proyecto producido por Javier Calvo y Javier Ambrossi y que nace de un texto teatral en el que fabuló “una conversación entre los Panero y Miguel, un padre de la clase obrera”. “Me obsesionó El desencanto y los Panero, y me pareció muy interesante poner ese escenario”. Una película con tránsfugas de clase que quiere hablar de “una decadencia sociopolítica, del arte politizado y todo en clave de humor”.