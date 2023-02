Rodrigo Sorogoyen, gran ganador de los Goya 2023: “Es injusto que 'Alcarràs' no ganara ninguno”

Con la resaca emocional de haber ganado nueve Goyas en el gran año del cine español, el equipo de As Bestas atendió a la prensa. Un último esfuerzo para hablar de la película que les ha dado tanto. Eran las dos de la mañana, y Denis Ménochet lo dejó claro cuando entro. “Es muy tarde para que estéis trabajando, yo quiero beber algo”, dijo el francés abrazando su premio, una de las sorpresas de la noche y la confirmación de que el fenómeno As Bestas arrasó con todo. Tanto que dejó a la que parecía su rival a cero. Alcarràs llegaba a la gala con once nominaciones y se fue de vacío, un vacío que hasta el propio Sorogoyen declaró como inmerecido.

Los nominados a los Goya recuerdan a Carlos Saura: “Es el abuelo de esta generación de cineastas”

Más

Nueve premios que en un año como este supieron agridulces. Por un lado emociona destacar en una cosecha tan buena, por otra pensar en que es demasiado botín viendo el nivel alrededor. “La pregunta es la propia respuesta”, reconocía el director que contó que también lo pensaron cuando vieron el éxito de las nominaciones: “Tenerlas en este año… qué honor, pero también hay muchas películas buenas que no han tenido ese éxito. Solo unas pocas”.

As Bestas es su mejor película, y a su Goya como Mejor director por El reino suma ahora otro como guionista junto a su inseparable Isabel Peña y el de Mejor película que faltaba en su vitrina. Sorogoyen crece con cada obra, y en este thriller rural de cocción lenta vuelve a demostrar su capacidad de construir tensión. Lo que también ha demostrado en estos Goya Sorogoyen es una humildad que ha mostrado en cada discurso, desde los Forqué a los Goya pasando por los Feroz, siempre acordándose del resto de nominados y nominados.

Esta vez no fue menos, y dejó claro que aunque tenían buenas sensaciones el palmarés había “superado todas sus expectativas”. “Dirección pensé que no me lo llevaba y actor pensé que ganaría Nacho Sánchez”, decía con la honestidad que le caracteriza. “Pensé que ganaba Carla Simón. Esto es una prueba más de que los premios en general son injustos Es injusto que Alcarràs no se llevara ningún premio. También lo he dicho antes, tampoco le demos tanta importancia a los premios. Alcarràs es un peliculón Le ha gustado a mucha gente, ha ganado el Oso de Oro y esta vez nos ha tocado asi”, zanjaba.

El éxito de As Bestas no está solo en los Goya. Ya lleva más de cuatro millones de euros en taquilla, una cifra heroica en un año como este, y más para una película que tomo una decisión que va contracorriente de las modas comerciales, estrenarse en versión original con subtítulos en vez de doblarse. “A lo mejor se estrena doblada y no hay Goya para Denis Ménochet”, decía Sorogoyen con su cabezón a los pies y junto a su actor, que no soltaba el suyo. “Esto es una prueba más de que hay que apoyar el cine en versión original, porque creo que se pierde una gran esencia de la película si la doblas, entonces estamos muy agradecidos a A contracorriente, la distribuidora que se atrevió cuando no debería ser un atrevimiento. Pero, evidentemente, en este mundo no aceptamos ese atrevimiento, se tomó ese riesgo y ha salido muy bien”.

Por mucho que analicen lo que ha pasado con su filme, no aciertan a dar con la clave. “Hay algunas películas que conectan y otras no”, aseguraba Sorogoyen que cree que otro año el mismo título podría haber pasado desapercibido: “Estoy seguro que esta película puede estrenarse en otro momento, en otro año incluso, y no funciona tan bien en cines. Han sido una serie de circunstancias, unas azarosas, otras con riesgo, pero que han salido muy bien. Todo, todo el camino de As bestas desde Cannes a cines ha ido genial, hemos tenido mucha suerte este año”.

Estoy seguro que esta película puede estrenarse en otro momento, en otro año incluso, y no funcionar tan bien en cines Rodrigo Sorogoyen — Director de 'As Bestas'

Ménochet cogió el testigo para contar cómo en Francia también había sido un éxito de público. “Se estrenó en verano, antes que aquí, y tuvo el mismo resultado. La gente se identificó muchísimo con la película y fueron a ver una película extranjera y había cola delante de los cines. Todavía estábamos con medidas por la pandemia, pero la gente se apropió de la película, como cuando uno es adolescente y habla de algo y hace que todo el grupo se entere, eso es lo que pasó”, dijo el francés que a pesar de sus ganas de tomarse algo aguantó y dijo con humor que se iba a ir a vivir con Sorogoyen. “Yo lo que hago es ayudar a contar historias y hablar de lo que hago. Y con las historias no hay lengua, no hay idioma. España es tan genial que me voy a quedar aquí con los españoles y las españolas”, concluyó.

Se cumplen, además, diez años del tándem creativo entre Sorogoyen e Isa Peña, una efeméride que la guionista aprovechó para hacer balance: “Solo lo reflexionas cuando alguien te lo pregunta, porque no piensas en eso cuando te levantas de la cama, pero si lo pienso ahora, con la perspectiva, creo que hemos tenido una suerte tremenda de encontrarnos los unos a los otros por el camino y creo que hemos sabido aprovechar esos momentos de suerte, y creo que también hemos trabajado mucho. Ese seria el resumen”. Un resumen que culmina, además, con nueve Goyas.