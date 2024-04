Oliver Stone presentará su documental sobre Lula da Silva en el Festival de Cannes

El Festival de Cannes tenía pendiente anunciar el resto de películas que iban a formar parte de las diferentes secciones de su selección oficial de su 77 edición. El certamen ha juntado todos los títulos en un comunicado donde se ha descubierto tres nuevas películas que optarán a la Palma de Oro, así como otras obras que darán lustre en las paralelas. De entre todos los títulos uno de los que levantará más curiosidad será el documental que ha realizado Oliver Stone sobre el actual presidente brasileño Lula da Silva. El cineasta mostrará una nueva entrega de sus filmes de no ficción centrados en figuras políticas como hizo en anteriores ocasiones con Hugo Chávez; Fidel Castro o Yasser Arafat.

No será el único documental que se podrá ver en las proyecciones especiales y no es el único anunciado en esta segunda tanda. El realizado por Lou Ye sobre la covid en China es otra de las últimas en anunciarse y se suman a los ya anunciados, entre ellos La belle de Gaza, rodado antes del conflicto y que llevará la actualidad política a centro de La Croissette.

Entre los títulos nuevos que lucharán por la Palma de Oro destaca la nueva película de Michel Hazanavicius, en esta ocasión animada. Es la primera vez en 15 años que un filme animado entra en competición. La última fue Vals Con Bashir en 2008. También se podrá ver el nuevo filme del director iraní Mohammad Rasoulof, The seed of the sacred fig. Rasoulof es uno de los cineastas perseguidos por el régimen, y de hecho el año pasado no pudo acudir a ser presidente de Una cierta mirada por encontrarse preso en su país. Se desconoce si podrá acudir en esta ocasión a presentar su filme en la sección más importante. Por último, la sorpresa de Emanuel Parvu, el director rumano de Mikado que estrenará su nuevo trabajo, Trei kilometri pana la capatul lumii. Ninguna mujer entre las nuevas adiciones en la Sección Oficial a concurso.