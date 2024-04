El regreso de Kevin Costner a la dirección, 'Horizon, An American Saga', se presentará en el Festival de Cannes

Kevin Costner llevaba más de 20 años sin dirigir. Su carrera como realizador comenzó de la mejor forma posible, con Bailando con lobos (1990), un filme que se convirtió en un clásico de forma inmediata y que logró siete premios Oscar, incluyendo el de Mejor película. Sin embargo, su siguiente título, The postman (997), fue un fiasco financiero y de crítica que lastró su prometedora carrera. Desde entonces solo logró levantar una última película, Open Range (2003), de la que ya han pasado más de 20 años. El regreso a la dirección de Kevin Costner es uno de los acontecimientos cinéfilos del año, y ha sido el Festival de Cannes quien se lo ha quedado. Será el certamen francés quien proyecte la primera parte del díptico Horizon, An American Saga, un wéstern protagonizado por él mismo, Sam Worthington y Sienna Miller; y que forma parte de un proyecto del que planea cuatro partes en total.

El filme se presentará el domingo 19 de mayo, dentro de la Sección Oficial, pero fuera de concurso. Se ha comunicado mediante una nota de prensa donde se destaca cómo Costner “siempre ha tenido como objetivo pintar un retrato de EEUU: sus orígenes, sus defectos y sus leyendas”. “El western se ha convertido en su género preferido para expresar su compromiso político con la democracia y el medio ambiente”, añaden.

Costner ha agradecido al festival la inclusión del filme: “Han pasado 20 años desde que tuve el placer de estar en la Croisette. He estado esperando el momento adecuado para regresar y estoy orgulloso de decir que este momento ha llegado. Horizon, An American Saga es una historia que comenzó hace 35 años, y no puedo pensar en un mejor lugar que Cannes para revelar al mundo el resultado de tan maravillosa aventura. Los franceses siempre han apoyado el cine y han creído profundamente en el cine. Así como yo creo profundamente en mi cine...”.

Cannes comienza a desvelar poco a poco sus cartas -ya se sabía que también se proyectará fuera de concurso Furiosa, la nueva entrega de Mad Max-, y el próximo jueves anunciará las películas que conformarán su sección oficial y también las de la sección paralela, Una cierta mirada. También queda por descubrir quiénes acompañana a Greta Gerwig en el jurado que elegirá la Palma de Oro que sucede a Anatomía de una caída, título al que el premio impulsó hasta lograr el Oscar al Mejor guion original.