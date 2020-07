Siete joyas de cine asiático actual que no pudiste ver en cines pero ahora puedes recuperar en casa

Si de una industria tan omnipresente como la norteamericana son muchas las películas que, por una razón u otra, no llegan a nuestras salas, al cine de otras latitudes cabe imaginar que no le va mejor. Si además hablamos de cine asiático no queda más remedio que admitir que las que llegan a estrenarse aquí son una pequeñísima minoría. Por eso resulta tan buena noticia que plataformas como Filmin apuesten por iniciativas como la que inauguraron hace escasos días: la plataforma puso en marcha el Canal Casa Asia con el estreno de nada menos que 28 películas inéditas en nuestro país.

Es la concreción de un acuerdo al que la plataforma española ha llegado con la institución Casa Asia para poder exhibir cine que, habitualmente, llega con cuentagotas al espectador español. Hablamos de películas de países como Camboya, Filipinas, Corea del sur, India, Japón, Sri Lanka y Tailandia.

Casa Asia es un organismo diplomático creado para mejorar las relaciones gubernamentales con el eje Asia-Pacífico, sí. Pero también es una institución con centros en Barcelona y Madrid que realiza un estimualnte programa de actividades culturales, cursos divulgativos y ciclos de cine. De hecho, es la encargada de la celebración del Asian Film Festival Barcelona, en el que anualmente se ve lo mejor del cine asiático contemporáneo. Rescatamos algunos de los títulos que ahora se estrenan en la plataforma, fruto del acuerdo.

To Live to Sing, de Johnny Ma (China)

Un desvencijado teatro de ópera tradicional china, situado en un barrio deprimido de la ciudad de Chengdu, está a punto de ser demolido. La compañía de teatro que lo utilizaba no sabe nada y Zhao Li, su gerente, no se lo quiere decir. Necesita encontrar otro lugar para que puedan interpretar sus obras que son, en el fondo, una razón para vivir en un panorama que ofrece muy pocas razones para eso mismo.

Tras debutar con el thriller psicológico Old Stone, Johnny Ma cambia radicalmente de tono y de escenario en su segundo largometraje. Una película emotiva que pone el acento en un desarrollo de personajes que viven el ejercicio teatral como una parte indisoluble y, mejor, irrenunciable de su vida. Un filme que tan pronto transita el descarnado retrato social como la fuga al surrealismo más sorprendente. De la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes en 2019, a tu salón estos días.

Ayka, de Sergei Dvortsevoy (Kirguistán)

Una mujer acaba de dar a luz, pero no puede permitirse mantener a la criatura porque vive sin papeles en Moscú, no tiene trabajo, no tiene casa y arrastra deudas que la persiguen como su misma sombra. Deudas que no siempre tienen que ver con el dinero. Pero cuando deje a su hijo en un hospital público, se arrepentirá al instante. Entonces empezará una turbia carrera por recuperarlo.

El realizador kazajo Sergei Dvortsevoy posa su mirada en una cruda pero tensa historia sobre la maternidad y la clase social en su último largometraje. Una película que se mira en la tensión propia del thriller político cercano a Dos días, una noche de los Dardenne. Un renacer como artista que llega casi una década después de que su anterior película, Tulpan, ganase Mejor película en Un Certain Regard de Cannes.

The First Lap, de Kim Dae-hwan (Corea del sur)

De las dudas sobre concebir y ser padre reflexiona también The First Lap. Dos jóvenes llamados Soo-hyun y Ji-young llevan seis años viviendo juntos en Seúl. Cuando ella tenga un retraso en la regla se abrirá un debate que no estaban preparados para afrontar. Una pequeña caja de Pandora que les llevará a replantear su relación.

Tras la laureada End of Winter, el realizador Kim Dae-hwan volvió a la dirección con una película aparentemente pequeña pero llena de lecturas interesantes sobre las relaciones afectivas actuales. Una cinta que no muestra rubor sino reverencia por la caligrafía fílmica de Hong Sang-soo y que mereció sendos premios en el Festival Mar de Plata y en Locarno.

Wolf And Sheep, de Shahrbanoo Sadat (Afganistán)

A Sediqa le han contado siempre las mismas historias. Le han dicho siempre que hay una criatura llamada 'lobo de Kashmir' que camina a dos patas y castiga severamente a quienes se portan mal. Le han asegurado que si no se mantiene alejada de los niños le ocurrirán cosas terribles y que debe cuidar del rebaño de ovejas de la familia. Pero aún siguiendo todas las normas de los adultos, nadie la acepta: la tratan de 'niña maldita'.

Con Wolf and Sheep la cineasta afgana Shahrbanoo Sadat ganó el premio especial de la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes. Su última película, The Orphanage, en la que vuelve al universo infantil como terreno fecundo para la pesadilla y la esperanza, se estrenará precisamente en el canal de Casa Asia de Filmin el próximo 15 de noviembre.

Nina Wu, de Midi Z (Taiwán)

Nina acaba de dejar su pueblo para buscarse la vida en la gran ciudad. Quiere ser actriz, pero pronto aprende que no tiene las mismas oportunidades que las personas de buena y urbana cuna. Cuando le ofrezcan el papel de una heroína clásica de los años 70 en una película de espionaje, intentará demostrar su talento, pero el rol irá haciendo mella en su salud mental.

Midi Z, nombre artístico de Chao Te-yin, es uno de los talentos jóvenes más activos del cine taiwanés actual. Compagina una comprometida obra como documentalista, con títulos como 14 Apples o City of Jade, con una fructífera y personal vertiente como narrador de ficción. Suya es la estupenda The Road to Mandalay, premiada en Venecia y también disponible en Filmin.

Asako I & II, de Ryûsuke Hamaguchi (Japón)

Asako y Baku son una joven pareja de Osaka a la que todo parece irles bien. Un día, sin embargo, él desaparece sin dejar rastro y ella debe reconstruir su vida, procesando emocionalmente un duelo que no sabe muy bien como afrontar. Dos años después de la desaparición, Asako conoce a Ryohei, un joven con un parecido inquietante con Baku.

Ryûsuke Hamaguchi compitió en la Sección oficial de Cannes con esta pequeña joya con la que demuestra que no perdió el pulso dramático tras su obra cúlmen: la monumental Happy Hour. Una película de cinco horas y media que también se puede ver en Filmin, dividida en tres partes de menos de dos horas.

Aswang, de Alyx Ayn Arumpac (Filipinas)

En la mitología tradicional filipina, el Aswang es una especie de espíritu maligno. Es un término que se utiliza para referirse a brujas, demonios, vampiros y fantasmas. Desde que el Presidente Rodrigo Duterte está al mando, la palabra se ha ido utilizando cada vez más para describir sucesos acontecidos en las calles de Manila. La explicación de estos no tiene nada de fantástico: detrás está la brutal y represiva política contra la droga de Duterte.

La realizadora Alyx Ayn Arumpac dirige un documental que retrata una realidad terrible, con una mirada puesta en las heridas de una sociedad que vive reprimida por miedo a una lucha contra la droga que ha amparado torturas, secuestros y ejecuciones de inoncentes. Estrenada con éxito en el International Documentary Filmfestival de Amsterdam, llega ahora a la plataforma española. Apta para estómagos que resistieron The Act of Killing de Joshua Oppenheimer y Christine Cynn.