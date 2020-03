La ilustradora Ana Müshell se adentra en el universo creativo de Patti Smith

La ilustradora jerezana Ana Müshell recorre el universo poético y musical de Patti Smith (Chicago, 1946), su trayectoria vital, sus grandes referentes y su polifacética obra en el libro ilustrado "Patti Smith: She has the power", que sale a la venta el próximo 10 de marzo, editado por Lunwerg.

Poeta antes que roquera, heredera de la generación 'beat', icono feminista y madrina del punk, en su versión más humanista, Patti Smith es "un pozo sin fondo de creatividad", según la autora, que durante más de un año ha explorado toda su obra musical, literaria y fotográfica.

"Lo que más me sorprendió del mundo Patti Smith no fue su música ni su poesía sino su viaje constante a mundos oníricos y cómo le afectan las señales que le ofrece el día a día", dice a Efe Müshell (Jerez de la Frontera, 1989).

Fue la editorial quien buscó a la autora, colaboradora habitual de la revista GQ, procedente del mundo del fanzine y la autoedición, por su estilo cercano al "punk neoyorquino". Su primera novela gráfica, "Pink Mousse", vio la luz en 2017, sobre una chica astronauta que emprende un viaje galáctico en el que se enfrenta a sus miedos.

El libro sobre Patti Smith se remonta a una infancia en la que la artista estadounidense pasó largos periodos en cama por enfermedades varias (escarlatina, paperas, neumonía). La lectura era su refugio, las alucinaciones causadas por la fiebre excitaban su imaginación, inventaba historias y las escribía.

En su adolescencia descubrió a los Rolling Stones y a Bob Dylan, que se convirtió en uno de sus grandes referentes junto al poeta Arthur Rimbaud. A los 18 años se quedó embarazada y dio al niño en adopción. Tuvo trabajos penosos en fábricas.

El año clave en su vida fue 1967 cuando decidió dejarlo todo y huir a Nueva York. Al principio dormía en parques y estaciones de metro. Pronto conoció a Robert Mapplethorpe -que aún no era fotógrafo- con quien estableció una relación romántica y creativa muy fecunda.

Juntos se establecieron en el mítico Chelsea Hotel, el centro de ebullición creativo por excelencia de la época, donde Smith conoció a Gregory Corso, Allen Ginsberg y William S. Burroughs, tres poetas de la generación "beat" que ponían en valor la libertad sexual, la filosofía oriental o el uso de drogas y que ejercieron una gran influencia sobre ella.

El libro de Müshell bebe especialmente de "Éramos unos niños", un texto autobiográfico de Smith que se detiene especialmente en esa época, y dedica capítulos específicos a algunos de sus grandes referentes, como los mencionados pero también el músico Bob Neuwirth, quien la animó a transformar sus poemas en canciones, Janis Joplin, a quien dedicó un poema, la fotógrafa y cineasta Lynn Goldsmith o el dramaturgo Sam Shepard, entre otros.

La primera vez que Smith se subió a un escenario fue para recitar. Después empezó a acompañarla en directo el guitarrista Lenny Kaye.

"Horses" (1975), su primer disco, aglutinaba la esencia del 'underground', los textos 'beat' y la actitud punk. Le siguieron "Radio Ethiopia" (1976), "Easter" (1976), "Wave" (1979) y "Dream of life" (1988). Canciones como "Because the night" o "People have the power" se convirtieron en himnos.

"Musicalmente hay muchas Patti", subraya Müshell, "para mi la de 'Horses' es suprema, pero también me enamora la Patti chamánica con su melena blanca que escupe sobre el escenario, con una música que es como si entras en una cueva y conectas con los espíritus", agrega en referencia a sus álbumes más recientes como "Killer Road" (2016) o "Mummer Love" (2019).

Icono feminista por haber destrozado todos los estereotipos de una época, Smith siempre ha renegado de cualquier etiqueta. Las propias feministas la criticaron cuando a comienzos de los 80 decidió apartarse de la música para dedicarse a ser esposa -del músico Fred 'Sonic' Smith- y madre.

"La atacaron porque decía que quería tenderle la ropa a su marido, ella pedía respeto y preguntaba porqué el hecho de haberse dedicado al rock le impedía ser ama de casa un tiempo", señala Müshell, "siempre ha huido de estereotipos y modas".

Magdalena Tsanis