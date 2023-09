Mayte Gómez Molina recibe el Premio Nacional de Poesía Joven 2023

El Ministerio de Cultura reserva un segundo premio a la poesía, destinado a impulsar y alentar a los poetas jóvenes (menores de 31 años), y este año ha decidido que lo merece Mayte Gómez Molina (Madrid, 1993) por su obra Los trabajos sin Hércules (Hiperión).

El jurado ha señalado su obra “por la potencia poética y la musicalidad de unos versos que resuenan en el inconsciente. Los trabajos sin Hércules es un poemario memorable cuya vocación aforística desemboca en latigazos de sensibilidad y reflexión sobre el presente”. Asimismo, el jurado ha señalado que “la autora, con una frescura insólita, revisita la mitología clásica integrando la tradición en una radiografía magistral de los problemas de la vida cotidiana”.

Además, el jurado ha destacado que “en este poemario hay una recuperación de la poesía de compromiso social. Destaca su capacidad para articular el trabajo como eje del esquema emocional del sujeto contemporáneo y, al mismo tiempo, para sugerir esperanza más allá de la angustia. Mayte Gómez Molina desanda el mito y canta hilando fino las contradicciones de la actualidad”.

Gómez Molina (Madrid, 1993) es, además de escritora, una artista de nuevos medios cuya práctica se basa en la animación 3D, la realidad virtual y la imagen digital en movimiento “para explorar temas como el cuerpo como ente político, la percepción como contrato social, la construcción de la identidad en espacios tangibles y digitales y la visibilidad e invisibilidad como recursos para sobrevivir”, según explica ella misma en su biografía

Obtuvo una beca Fulbright en 2019-2021, y estudió un MFA en Cine, Vídeo, Nuevos Medios y Animación en The School of the Art Institute of Chicago. Actualmente, trabaja como investigadora y artista digital para el grupo de investigación CODED SECRETS: Artistic Interventions Hidden in the Digital Fabric, con sede en el departamento de historia del arte del Karlsruher Institut für Technologie (Karlsruhe, Alemania).

Su primera exposición individual, Me veo la nuca (Universidad de Granada, 2021) generó su primer poemario publicado, Mi Piel Virtual, Cansada, donde explora los problemas de buscar la identidad en los espacios digitales.

En 2022, su película Como ardilla en el agua, realizada junto a su madre, Mayte Molina Romero, recibió el premio de la sección Panorama Andaluz dedicado al cine local en el Festival de Sevilla.

Esta misma semana, el Ministerio dedicó su Premio Nacional de Literatura en la modalidad de poesía a la gallega Yolanda Castaño. Galicia es un territorio de riqueza lírica, pues el joven poeta que ganó el año pasado este galardón, que lleva también el nombre de Miguel Hernández en su título, por Ismael Ramos, colaborador de elDiario.es.

El jurado ha estado compuesto por José María Merino Sánchez (a propuesta de la Real Academia Española), María López Sández (a propuesta de la Real Academia Galega), Francisco Javier Zubizarreta Dorronsoro (a propuesta de la Euskaltzaindia), Vicenç Beltran (a propuesta del Institut d'Estudis Catalans), Àngels Gregori Parra (a propuesta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua), Elena Medel (a propuesta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, CRUE), Remedios Sánchez García (a propuesta de la Asociación Colegial de Escritores de España, ACE), María de los Ángeles Pérez López (a propuesta de la Asociación Española de Críticos Literarios), Margie Igoa (a propuesta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, FAPE), José Nicolás Romera Castillo (a propuesta del Centro de Estudios de Género de la UNED), María Eloy García (a propuesta de la persona titular del Ministerio de Cultura y Deporte, ) y el autor galardonado en la convocatoria de 2022: Ismael Ramos Castelo.

Este galardón, que se entrega desde el año 2011, está dotado de 30.000 euros como el resto de premios nacionales. Laura Casielles, Unai Velasco o Alba Cid son algunos de los premiados.