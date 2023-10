El Nobel para Jon Fosse pone el foco en la voracidad del mercado editorial

Tres horas antes de conocer el nombre del ganador del Premio Nobel de Literatura el pasado jueves, la editorial De Conatus había anunciado que esta semana lanzaría, junto a Nórdica, la novela Mañana y tarde, de Jon Fosse. Del autor noruego, condecorado con el prestigioso galardón, ya habían publicado las que se consideran sus dos grandes obras: Trilogía y Septología. La intención desde la este pequeño sello editorial era abordar toda su prolífica bibliografía. Y hacerlo “poco a poco”, como explica a este periódico una de sus fundadoras, Silvia Bardelás. Pero no va a poder ser.

El gigante Random House ha adquirido los derechos de la obra del laureado escritor y dramaturgo para incorporarla a su catálogo en los próximos años. Así lo hizo saber el mismo jueves en el que se anunció el Premio Nobel, aunque en su caso horas después. kvietlik (A Shininng), que se traducirá como Blancura; y Melancolía 1 y 2, que unirán en un único tomo, llegarán a las librerías con el logotipo de esta gran multinacional editorial antes de final de 2023. El primero es la última novedad de Fosse, lanzada originariamente en Noruega en 2023. El segundo fue publicado por primera vez en castellano por la editorial Emecé en 2006.

Posteriormente está previsto que impriman Aless (2005), inédito hasta la fecha en castellano; y la antología de relatos Escenas de una infancia, que vio la luz en inglés en 2020. A estos le seguirán otros dos títulos antiguos inéditos en castellano y las posibles novedades del galardonado. “La concesión del Nobel subraya la importancia de este autor y nos llena de orgullo”, ensalzaron en sus redes sociales.

'Melancolía I' y 'Det er Ales' serán los dos primeros títulos que se sumarán al catálogo, antes de final de año. A estos les seguirán 'Melancholia II', 'Kvitleik' (A Shining) y el libro de relatos autobiográficos 'Scenes from a childhood' (Prosa frå ein oppvekst). + — Penguin España 🐧📚 (@penguinlibros) 5 de octubre de 2023

Random House es uno de los 61 sellos de la multinacional Penguin Random House, presente en 45 países, que a su vez pertenece al conglomerado alemán Bertelsmann. La compra de los títulos de Fosse servirá para que siga ampliando su cada vez mayor envergadura en España, donde tras adquirir firmas como Salamandra, Molin y Serres; este mismo año se ha hecho con la editorial Roca.

Predicar en el desierto

Bardelás y su socia en la editorial De Conatus Beatriz González llevan materializando su apuesta por Fosse desde que en 2018 publicaron en castellano –el autor escribe en nynorsk, la lengua minoritaria de Noruega– Trilogía. Le siguieron los cuatro tomos de Septología, cuyo cuarto salió en 2020 y fue finalista del célebre premio británico Booker; y este 2023 repiten con Mañana y tarde. La edición del último la han llevado a cabo junto a Nórdica, especializada en autores del norte de Europa: “Aunamos fuerzas entre las dos editoriales para darle a conocer”.

“He estado cinco años predicando en el desierto”, reivindica. La editora es crítica con la dinámica imperante y voraz que existe en el sector del libro: “Las grandes editoriales van a rebufo de las independientes. Nosotras descubrimos a autores, les editamos con todo el cuidado y después ellas quieren unirse a ellos. No pasan esa primera fase de: 'He descubierto a Fosse en España. Nosotras lo hemos sacado con muchísimo trabajo. Era muy difícil vender los libros así”.

Las grandes editoriales van a rebufo de las independientes Silvia Bardelás — Editora en De Conatus

“Nos hubiera encantado tener la biblioteca de Fosse, pero el mundo es el que es. Y es una porque él es un autor de una editorial independiente. Su edición necesita mucho trabajo y paciencia. Es una forma de editar a la antigua. Y ellos van a sacar dos libros en diciembre, en solo dos meses. No es fácil. Random House entró en comunicación con la agente literaria de España y han tomado esa decisión”, opina.

De Conatus mantiene 'Trilogía' y 'Septología'

Random House hizo público su acuerdo con los agentes del autor a través de sus redes sociales. Su texto provocó que, en un inicio, hubiera quienes dudaran sobre qué ocurriría entonces con los volúmenes ya editados en castellano por De Conatus. Para explicarlo, la editorial independiente optó por compartir su propio comunicado: “A nosotras nos da igual lo que hagan ellos. Hemos puesto el escrito porque la gente se pensaba que nos habían cogido los derechos”. Y no.

“Queremos aclarar que De Conatus Editorial tenemos los derechos de la gran obra de Fosse en castellano para todo el mundo: Trilogía y los cuatro tomos de Septología. Con Nórdica coeditamos Mañana y tarde [2023]. No hemos hablado nunca con Random House. Todos los libros están en imprenta, incluido la primera edición en castellano de Septología completa. Y estamos preparando las ediciones para América Latina”, escribieron.

Su cofundadora aclara a este periódico que son diez los años por los que adquirieron los derechos de cada ejemplar. Por lo que, hasta que no se cumpla tal plazo, Random House no podrá incorporar estos títulos a su catálogo. Desde la gran compañía aseguran a elDiario.es que los volúmenes que actualmente posee De Conatus no están contemplados: “Ni hay contrato a día de hoy ni está previsto cuando se caduquen sus derechos”.

También aseguran, como ya explicaron en sus redes, que llevaban trabajando en este proyecto “desde antes de verano”; y que con él buscan atender a la “voluntad del autor de tener toda su obra publicada en lengua española”.

Cuando la paciencia recompensa

El de Fosse no es el primer caso en el que un Premio Nobel de Literatura que genera movimientos en torno a la adquisición de derechos sobre su obra; y que deja en evidencia las desiguales pujas entre las grandes, medianas y pequeñas editoriales. Ocurrió el mismo año pasado con la condecorada en la última edición, Annie Ernaux.

El sello que contaba con los derechos de casi toda su obra en español cuando se anunció su nombre era Cabaret Voltaire, que ya suma 12 títulos de la escritora francesa en su catálogo. Entre ellos: El hombre joven, La ocupación, Una mujer y El uso de la foto. La primera obra que publicó de Ernaux fue La mujer helada en 2015. Hasta entonces, editaba sus títulos Tusquets (que forma parte del gran conglomerado Planeta). En concreto: El lugar, La vergüenza, Pura pasión y El acontecimiento.

Pero fue el propio sello el que tomó la decisión de dejar de editar a Ernaux, que no acababa de despegar en ventas en España, y la firma francesa de la escritora, Gallimard, se la ofreció a la pequeña editorial Cabaret Voltaire. Una vez la Academia Sueca dio su veredicto, Tusquets mandó una nota de prensa recordando que fue la primera editorial en publicar a la autora en castellano y que llevaba haciéndolo desde 1993. En su catálogo cuentan con cuatro libros de la autora francesa pero no podrán reimprimirlos durante mucho tiempo, ya que antes de conocer el premio decidieron dejarla ir, y será Cabaret Voltaire quien, en pocos años, tenga el catálogo en su integridad. Ya no había margen de maniobra.

Una obra que reivindicar

Más allá de quién tenga o adquiera los derechos, queda patente que el Premio Nobel de Literatura implicará el acercamiento de editoriales y público a la obra de Jon Fosse. “A quienes ya conocían su obra les llamo 'lectores premium'”, valora Silvia Bardelás, que recomienda iniciarse en su lectura a través de Trilogía, y a partir de ahí lanzarse a Septología.

Cristina Gómez Baggethun, traductora al castellano de los libros publicados por De Conatus, expuso a elDiario.es que sus novelas más cortas serían una buena opción: “Puedes empezar por donde quieras. No hace falta haber leído nada antes. Septología es más largo, pero es fácil de leer si te lo tomas como si lo fuera. Puede considerarse difícil porque no tiene ni un solo punto. Es todo fluido oral, flujo del pensamiento”.

Albert Puigdeta, editor de Random House, declaró en el comunicado de la editorial que la obra de Fosse “pone en el centro a la literatura como una exploración continua de la posibilidad expresiva del lenguaje”. El responsable describió que tanto las novelas como cuentos del escritor “hay melancolía y también luminosidad, paisajes y atmósferas de gran intensidad, y personajes en una búsqueda de sentido, de alguna forma de trascendencia, ante ese misterio irresoluble que supone la existencia”.