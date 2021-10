Cuáles son y de qué tratan los 30 libros LGTBI retirados de las escuelas en Castellón

El Ayuntamiento de Castelló de la Plana había preparado un reparto a centros educativos de ejemplares de una lista de 31 libros que promueven la inclusión y el respeto por la diversidad sexoafectiva. Pero la organización ultraconservadora Abogados cristianos lanzó una recogida de firmas contra ello e interpuso una demanda en un juzgado. La jueza la admitió e impuso la medida cautelarísima de retirar esta serie de libros de temática LGTBI. En Les Corts valencianas, el portavoz de Compromís, Fran Ferri, mostró un ejemplar de su propiedad de uno de los libros de la lista, Gay sex, el cual recibió un mensaje de burla por parte de un deiputado del PP cuando Ferri recalcó que eran libros que cuidaban "la autoestima". "Es un derecho de los menores tener la formación adecuada", han dicho algunos de los editores y autores de los libros secuestrados.

Autores y editores de los 34 libros LGTBI secuestrados: "Es un derecho de los menores tener la formación adecuada"

Saber más

Esta es la treintena de lecturas recomendadas para luchar contra la homofobia y fomentar el respeto por los derechos del colectivo LGTBI.

1. Corcel de fuego, de Lucía Sánchez Saornil (Torremozas)

Saornil es una autora libertaria y lesbiana, poeta del movimiento literario ultraísta y comprometida con la causa feminista y anarquista, como demuestra su afiliación a la CNT desde el 1931. Falleció de cáncer a la edad de 74 años, pero durante toda su vida participó activamente en la lucha antifascista. De hecho, creó la organización Mujeres Libres que llegó a alcanzar 20.000 afiliadas. Corcel de fuego es, precisamente, una obra que sirve para ahondar en sus pensamientos a través de su evolución como poeta.

2. Leia, Rihanna & Trump, de Proyecto Una (Descontrol)

El feminismo ha llegado a la cultura pop y su rastro puede encontrarse incluso en obras pensadas para el consumo masivo, como es el caso de Star Wars. Sin embargo, cada vez que existe una muestra de estos, las redes sociales reaccionan contra el terror. ¿Quiénes son? La batalla de la alt-right y el conservadurismo, que ven cuestionados los principios culturales de los que hasta ahora se habían servido.

3. No vine a ser carne, de Gata Cattana (Aguilar)

Es un compendio de poemas y textos inéditos publicados tres años después del fallecimiento de Gata Cattana, que murió de un choque anafiláctico en marzo de 2017, a punto de cumplir los 26 años. "Me ha costado, es algo que atesoras y no puedo saber si a ella le interesaría sacarlo", explicaba a elDiario.es Ana Llorente, madre de la artista.

4. Lesbianas, así somos, de Marta Fernández Herraíz y Kika Fumero (Lo que no existe)

Intenta descubrir una realidad que, incluso hoy día, sigue silenciada. De ahí que las dos autoras, referentes del colectivo feminista y lésbico, hayan decidido hacer una radiografía de cómo es el mundo de las lesbianas a partir del resultado de una encuesta en la que participaron más de 5.000 mujeres de España y Latinoamérica. Cuándo descubren que aman a otras mujeres, cómo son las relaciones de pareja, cómo forman familias… son solo algunas de las cuestiones abordadas para, precisamente, dejar de lado la ‘otredad’ en pos de la normalidad.

5. Después de lo trans, de Elisabeth Duval (La caja books)

"He aquí un ensayo sobre necesidades, contingencias, errores en la delimitación, gilipolleces ajenas y propias... y un sentimiento generalizado de estar hasta el coño", es como Elizabeth Duval, escritora y filósofo, definió su propio libro al ser preguntada por este periódico. Se trata de una panorámica sobre lo trans con vocación académica que, además, pone en cuestión algunos postilados de la teoría queer.

6. ¿Y si fuéramos nosotros?, de Becky Albertalli y Adam Silvera (Puck)

Es la historia de Arthur y Ben, dos jóvenes que después de conocerse y tener un encuentro fugaz acaban perdiendo el contacto. No es una novela densa, sino más bien un relato sencillo cuya única pretensión es la de contar cómo puede ser el comienzo de una relación, en este caso homosexual

7. Transfeminismo o barbarie, de Aingeru Mayor e Alii (Kaótica libros)

Una obra compuesta por 15 voces diversas que pretenden acercarse a las luchas transfeministas realizadas desde diferentes voces. También pretende poner el acento en los ataques tránsfobos que están surgiendo desde diferentes sectores, incluidos algunos realizados desde grupos autodeterminados feministas.

8. Libérate, de Valeria Vegas (Dos Bigotes)

Es como una enciclopedia de la liberación del colectivo LGTBIQ en España. Vegas recopila más de 100 artículos, dispuestos a modo de diccionario, que arranca a principio de los 60 y llega hasta principios del siglo XXI apuntando las adversidades que tuvieron que pasar sus protagonistas en función de la época que les ha tocado vivir. También es un recordatorio de que, aunque se han dado pasos, todavía queda camino por recorrer.

9. We too, de Octavio Salazar (Planeta)

Salazar pretende extender la filosofía del movimiento #MeToo a los niños para, de esta manera, transformar a los hombres desde un punto de vista feminista. Para ello propone alcanzar la igualdad sin mordazas, desde la educación temprana y abriendo espacios de reflexión que ayuden a abandonar la lógica de una sociedad patriarcal.

10. A la conquista del cuerpo equivocado, de Miquel Missé (Eagles)

Missé, sociólogo y activista, aborda en un relato diferentes cuestiones derivadas de la transexualidad. El libro es un realidad un debate que pone sobre la mesa cuestiones tan complejas como la sensación de malestar de algunas personas trans con su cuerpo y dónde está el origen de esto.

11. Orgullo, de Josema Busto (Bruguera)

Para la celebración de los 50 años de lucha LGTBI, desde el origen de las primeras marcha en Stonewall, Busto creó este libro ilustrado con 50 "héroes" de la visibilidad del colectivo, publicado en junio de 2019. Entre ellos está Carlos Berlanga, Ellen DeGeneres o Divine, con dibujos de cada uno de ellos así como un breve perfil biográfico.

12. Orgullo, de Matthew Todd (Anaya)

Para conocer mejor qué es lo que celebra 50 años el libro anterior, este ensayo explica cómo se origina en la redada en el bar neoyorquino Stonewall Inn, donde se reunía la disidencia sexual en 1969. Aquella noche nación el movimiento conocido como "Orgullo" y este libro transporta a ese momento y lugar, así como a las protestas que se produjeron los días posteriores.

13. Con amor, Simón, de Becky Albertalli (Puck)

Una novela juvenil sobre amor, diversidad e identidad que plantea los conflictos amorosos entre un grupo de amigos, así como el mal comportamiento de los intransigentes, escrita por una conida autora de ficción para jóvenes adultos. El libro tiene una adaptación al cine en 2018.

14. ¿Por qué ser feliz cuando puedes ser normal?, de Jeanette Winterson (Lumen)

Con este extraordinario título que por sí mismo es una novela, arranca la trama cuando la madre de una chica de 16 años le hace esta pregunta, después de que ella le anuncia que está enamorada de otra chica. Una madre controladora y religiosa y una hija que se rebela contra ella.

15. El amor del revés, de Luisgé Martín (Anagrama)

Una de las voces más interesantes de la narrativa actual escribe esta novela valiente como autobigrafía sentimental de un adolescente homosexual durante la Transición. "La vida de un raro, de un monstruo", dijo el propio autor. Un gran libro sobre el amor y la soledad del que se siente diferente.

16. La cultura de la homofobia y cómo acabar con ella, de Ramón Martínez (Egales)

Una reflexión sobre la violencia, la intolerancia y la LGTFBIfobia que sigue existiendo a pesar de los avances políticos de las últimas décadas. Escrito por un filólogo y profesor de Secundaria, esta llamada de atención para no bajar la guardia está prologada por el expresidente del Gobieno José Luis Rodríguez Zapatero.

17. Cuando muera Chueca, de Ignacio Elpidio Domínguez Ruiz (Egales)

Con el barrio madrileño de Chueca como partida, este ensayo explora como ese espacio de libertad, que ha acabado gentrificado, se expande hacia otros espacios. Por tanto es una reflexión sobre la lucha LGTBI desde el urbanismo y sus procesos económicos.

18. Un año sin nombre, de Cyrus Dunham (Egales)

Una novela autobiográfica de una persona que se siente "visitante en su propio cuerpo", a caballo entre dos identidades, por lo que inicia una transición de género a la vez que da el paso a la edad adulta.

19. Familias modernas, de Susan Golombok (Siglo XXI)

Un ensayo desde la psicología para abordar la crianza en familias diversas después de dos décadas de investigación en todo tipo de estructuras y orígenes familiares. El libro refuta los mitos sobre las teorías basadas en el desarrollo infantil en familias tradicionales.

20. Chicas que entienden in-visibilidad lesbiana, de María Ángeles Goicoechea, María José Clavo Sebastián, Olaya Fernández Guerrero y Remedios Álvarez Terán (Egales)

Testimonios reales en primera persona de mujeres de todas las edades que se sienten sexualmente atraídas por otras mujeres. Un estudio realizado por cuatro investigadoras de la Universidad de La Rioja donde se ahonda en la lesbofobia.

21. Gay Sex, Manual sobre sexualidad y autoestima erótica para hombres homosexuales, de Gabriel J. Martín

Consejos prácticos, información al grano, desmontaje de prejuicios. Un libro realmente útil sobre las relaciones sexuales entre hombres tanto la parte física como la emocional.

22. De nombre y hueso (Egales)

Muerte, monstruos, identidad y amor tóxico se reúnen en esta antología de relatos creada e ilustrada completamente por personas trans. "¿Qué sucede si a aquellas personas que se les dicen son ‘lo extraño, el otro’ les dices que escriban terror? Que salen relatos muy diversos, que versan desde historias de ángeles y seminarios, a duelos de varios tipos, comienzos en nuevas ciudades y manos manchadas de sangre para poder sobrevivir", escribe David Orión Peña, impulsor del compendio editado por Egales.

23. No estamos tan bien, de Rubén Serrano (Temas de Hoy)

Mientras todavía duele la muerte de Samuel, el joven de 27 años asesinado de una paliza al grito de "maricón", Ruben Serrano recupera otras historias por las que No estamos tan bien. La editorial lo califica de gran reportaje porque en el fondo se trata de una investigación sobre cómo es crecer y vivir en España siendo queer. Los protagonistas no comparten barrio, ni ciudad, ni orígenes ni empleos. Solo el dolor de saber que hay violencias que llegan a todos los rincones.

24. Jo sòc així i aixó no és un problema, de Fani Grande (Editorial Vincle)

El libro de Grande nos transporta con sensibilidad mediante una protagonista principal por varias historias de transexualidad, intersexualidad o sexualidad sentida. El libro, según su autora, está pensado para leerse con adolescentes en centros de secundaria y bachillerato, justo donde los ha censurado Castellón. En él se abordan lacras tan actuales u cruciales de de nuestra sociedad como la transfobia, el bullying, la depresión y hasta el suicidio entre la gente joven.

25. El fin del armario, de Bruno Bimbi (Editorial Anaconda)

Bimbi abandonó Brasil en 2019 por culpa del ambiente y las políticas homófobas de Jair Bolsonaro. Entonces reeditó su libro sobre los avances y luchas que han llevado a cabo los colectivos LGTBI en el mundo y las que aún quedan pendientes. Como novedad incluyó el capítulo República de Gilead, donde alerta sobre los discursos peligrosos de los políticos actuales y del auge de la extrema derecha en España y en Estados Unidos.

26. Transexualidades, de Miquel Missé (Egales)

Históricamente, la transexualidad ha despertado un gran interés en el campo de las ciencias de la salud y de las ciencias sociales. "Todavía hoy surgen teorías que, de manera casi obsesiva, quieren explicar por qué las personas trans existimos. Podríamos cambiar el enfoque por una vez y plantear que el conflicto y el debate que genera en nuestra cultura es la transfobia", expresa Missé, sociólogo y activista trans, en el prólogo de su ensayo.

27. Cómo superar un bollodrama, de Paula Alcaide (Egales)

La psicóloga desglosa la vida afectiva de las mujeres que mantienen relaciones con otras mujeres. Explora la falta de deseo sexual, las relaciones tóxicas, las rupturas, la situación de enamorarse de una heterosexual, los celos, los malentendidos y las crisis de pareja. Es decir, los altibajos de todas las relaciones sexoafectivas pero atravesados por la perspectiva lésbica y LGTBI. "Cuando más perdemos es cuando aprendemos a ganarnos a nosotras mismas".

28. Ahora que ya lo sabes, de Oriol Pamies (Libros Cúpula)

Pamies es fundador de una empresa especializada en turismo LGTBI y después de recibir toneladas de mensajes sobre el descubrimiento de su sexualidad, decidió narrar lo que a él le hubiera gustado leer. A través de su experiencia y sus vivencias personales, el autor toca temas como la orientación, la identidad o expresión de género, los prejuicios y la homofobia, la aceptación y el proceso de salir del armario.

29. Queer, una historia gráfica, de Meg-John Barker y Julia Scheele (Melusina)

Esta historia ilustrada tiene cinco objetivos: abrir el apetito para que te apetezca descubrir más cosas; explicar cómo la teoría queer se hizo necesaria como manera de cuestionar ciertas suposiciones populares sobre sexo, género e identidad; presentar algunas de las ideas clave de la teoría queer y sus pensadores, así como algunas de las tensiones internas, además de las diferentes direcciones que ha tomado estos últimos años; extraer de la teoría queer aquello que sea más útil para nuestras vidas diarias, nuestras relaciones y nuestras comunidades; e invitar a conocer la teoría queer y animar a pensar de forma queer.

30. LGTB para principiantes, de Daniel Valero (Mueve tu lengua)

Este libro pretende ser una guía básica para desmontar estereotipos y prejuicios hacia el colectivo. "No me gusta la palabra manual porque somos mariquitas, no lavadoras", expresa el autor. No obstante, Daniel ha mantenido el punto de humor negro para crear una lectura amena y didáctica. El libro se dirige a dos públicos diferenciados. Por un lado, a personas LGTB que quieren formarse sobre activismo o en la historia del colectivo y, por el otro, a las que no forman parte del colectivo pero quieren informarse porque "vivimos en comunidad".

31. Transeducar: arte, docencia y derechos LGTB, de Ricard Huerta (Egales)

Huerta plantea el transeducar desde dos vías: las aulas y el arte. "La importancia de revisar los estereotipos existentes sobre sexualidad, género y orientación sexual se evidencia de tal modo en la refexión sobre los usos cotidianos que debería estar presente, de manera transversal, en todas las asignaturas del currículo. Si bien conviene organizar periódicamente jornadas y conferencias específcas al respecto, no debemos reducir el ámbito de nuestras acciones para trabajar la diversidad a gestos puntuales, sino que debemos impregnar nuestras tareas diarias de actitudes que sirvan también para luchar contra la homofobia y la transfobia", resume en el décimo capítulo.