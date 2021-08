Malena Alterio: La comedia siempre es buena y terapéutica

Pamplona, 21 ago (EFE).- La actriz Malena Alterio encabeza estos días el elenco del rodaje en Pamplona de "Mamá está en las redes", una película dirigida por Daniela Fejerman que explora el humor para plantear situaciones cotidianas y que convence a la actriz de que "la comedia siempre es buena y terapéutica".

Lo ha asegurado en una entrevista con Efe, en la que Alterio revela que el argumento plantea la historia de una mujer de mediana edad, divorciada, que decide explorar la posibilidad de encontrar pareja mediante las aplicaciones para contactos, una iniciativa que sus dos hijos adolescentes intentan truncar porque "piensan que su madre es una mujer débil y la van a utilizar, creyendo el ladrón que todos son de su condición".

"En ese afán de protegerla le fastidian las citas, le montan líos y, de repente, se da la cosa de tal manera que acaba con tres parejas a la vez. Y eso que al principio era bastante lioso y conflictivo de sostener, tres relaciones al mismo tiempo sin que se enteren, va a ir derivando en tomar la decisión de que, bueno... ¿por qué no?", explica la actriz sin desvelar un final cuajado de malentendidos y situaciones que desatan la risa del espectador.

También la suya, imbuida en un argumento que refleja una situación que "le puede pasar a cualquiera. Parece que las redes sociales solamente son para la gente joven, pero la gente de mediana edad también se tiene que incorporar, con toda la dificultad que supone para alguien que no sabe, aunque se alarmen los hijos", dice con humor.

Así, señala que estos "se vuelven conservadores creyendo que su madre puede salir dañada si busca esas relaciones sexuales. Pero yo creo que estamos en un momento como para probar otras cosas, ¿y por qué no?", defiende.

En "Mamá está en las redes" Alterio comparte cartel con Eva Ugarte ("Mira lo que has hecho", "Madres"), Antonio Pagudo ("Benidorm", "La que se avecina"), Sofía Oria ("Gigantes", "Libertad"), Oscar Ortuño ("30 Monedas", "Mercado Central"), Juan Grandinetti ("Pinamar", "Despido procedente"), Ben Temple ("Rifkin's Festival", "Dime quien soy"), Antonio Garrido ("La playa de los ahogados", "Zona Hostil") y María Castro ("Tierra de Lobos", "Sin tetas no hay paraíso").

Alterio hace de Clara, la protagonista de un argumento en el que "nos reímos de todos, de los jóvenes, de los de mediana edad y de todos, y de estas historias de encontrar pareja a través de las redes y los conflictos que se generan alrededor".

"También hablamos un poco de que hay ciertos comportamientos que se asocian más a la condición masculina como es esto de jugar a tres bandas, pero en este caso es Clara la que de repente, sin comerlo ni beberlo, se ve jugado a tres bandas. Y hay algo que hasta le gusta", avanza.

"Mamá está en las redes" es una nueva incursión de la intérprete en la comedia, un género que dice no buscar expresamente: "Yo voy eligiendo en relación a lo que me van ofreciendo. De repente da la casualidad de que salen tres comedias y luego un drama, pero no lo tengo medido, sino que va surgiendo y yo me agarro un poco a que son buenas historias, que son divertidas, que me apetece conocer al director o directora, que me gusta el personaje que quiero conocer a los compañeros, o que te pagan mucho. Imagínate", ríe.

En cualquier caso, piensa que en todas las circunstancias, más aún en las actuales en una pandemia o con importantes conflictos sociales, Malena Alterio considera que "la comedia siempre es buena, también para hacernos ver una realidad dura a través de la comedia".

"Yo siempre soy muy, muy partidaria de contar ese tipo de historias, pero también ante una situación tan complicada como la que estamos viviendo, como la que hemos vivido y todavía queda bastante por vivir. Creo que es terapéutico sentarte en el sofá y tratar de pensar en otras cosas que no sea el drama que nos rodea", consiente.

En su caso en concreto, reconoce que el confinamiento más duro y la pandemia en general le han hecho comprobar que es "muy afortunada, y lo digo tocando madera porque mi familia está bien, no hemos tenido casos graves".

Además, una vez retomada la actividad "había varios proyectos que se me habían frenado y se me reanudaron y los pude terminar. Osea que, bueno, soy afortunada. Lo que pasa que uno, por mucha fortuna que tenga, si a tu alrededor hay tanto drama no se vive igual", lamenta.

María Montoya