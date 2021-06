Manu Tenorio: "Estoy en un momento de nostalgia total"

Madrid, 8 jun (EFE).- Manu Tenorio prepara "ilusionado y con muchas ganas" su nuevo álbum, justo en un momento en el que se celebran veinte años de su paso por la primera edición de Operación Triunfo, programa que marcó su vida y le supuso el "punto de inflexión para dar el salto a la música".

"Con la edad y los años acumulas un pasado lleno de vivencias y experiencias. Tu carrera va creando un álbum de fotografías en tu memoria y hay recuerdos que en vez de olvidarse se echan de menos. Estoy en un momento de nostalgia total", cuenta en una entrevista con Efe el sevillano, que acaba de lanzar la primera canción de su próximo álbum.

"La nave del olvido", interpretada por cantantes como Julio Iglesias o José José, es el "aperitivo de este disco gourmet" que verá la luz a finales de año. Un trabajo para el que ha seleccionado una serie de canciones melódicas con las que ha crecido, haciéndolas suyas.

Los próximos temas son, por el momento, "un secreto", pero para su selección se ha basado en canciones que ha escuchado desde que era pequeño y le aparecían en su memoria. "Son canciones que forman parte de mi infancia. Sentía que el pasado me estaba llamando para volver", asegura.

Veinte años después, el que fuera quinto clasificado de la primera edición de Operación Triunfo ha publicado ocho discos y, al echar la vista atrás, recuerda que la experiencia fue "maravillosa" y que con el paso del tiempo "todo cambia muchísimo".

"Operación Triunfo fue un programa que le dio un giro de 180 grados a la industria musical. Yo digo que participé en la edición de Operación Triunfo 1, el origen", dice entre risas uno de los 16 concursantes de un programa que marcó un antes y un después en el panorama musical y batió récords de audiencia, alcanzando los 13 millones de espectadores en la final.

Ahora, considera que la mecánica de la música es otra completamente diferente: "Hace veinte años el caudal natural por el que un artista se daba a conocer era exclusivamente pasando por una multinacional. Hoy en día hay mogollón de artistas nóveles que utilizan las redes sociales para encontrar su camino".

Aquella primera edición también fue especial para los seguidores. "Se aglutinó a todo el público español y parte del latinoamericano frente a la pantalla. Llenamos lo más grande", recuerda. "En aquella época, las emociones que se vivieron fueron muy fuertes. La gente lo vivió con muchísima pasión e intensidad".

Dos décadas después, mantiene el contacto con la mayoría de sus compañeros, con unos más que con otros, "como es natural", dice. Alejandro Parreño, Natalia o Geno son algunos con los que mantiene más relación. Recientemente ha vuelto a hablar con David Bustamante, "un tío fabuloso", y también con David Bisbal, al que se encontró hace poco.

La muerte de Àlex Casademunt el pasado mes de marzo ha afectado a todos. "Era el tío más efervescente de toda la edición, el más multidisciplinar: tocaba el piano, la guitarra y fue colaborador de televisión. Perderlo de esta forma tan trágica sin previo aviso ha sido un golpe muy duro para todos los compañeros", lamenta.

Para el próximo 24 de julio se está preparando un concierto homenaje en Madrid titulado "Otra Oportunidad" en el que participarán compañeros de Casademunt, entre ellos Tenorio, que ha sugerido en varias ocasiones que TVE organice un programa en recuerdo al catalán.

"No estaría de más encontrarle un pequeño espacio para, con todos los compañeros, rendirle un homenaje a un hombre que forma parte de la historia de la música y de la televisión de este país", opina.

El sevillano es de los que piensa que la suerte hay que buscarla trabajando. "Todo tiene una causa y un origen: el trabajo, la dedicación, el tener las virtudes oportunas y el talento", señala. Cuando piensa en su trabajo se emociona porque lo sigue viendo "como un milagro" y sigue igual de agradecido que el primer día.

"Estoy muy feliz de dónde he llegado y del público que me sigue. Sigo viviendo holgadamente de mi profesión, que es lo que más me gusta y sigo dando gracias a Dios cada vez que me subo a un escenario porque es lo más grande que me ha pasado en la vida", añade.

No piensa mucho en el verano porque, como decía su abuela, "el hombre propone y Dios dispone". Prefiere vivir diariamente con sus vídeos, producciones y los conciertos que se van cerrando, porque "mientras sigas trabajando y esforzándote, estos son los mejores mimbres para tu destino".

Brian Bujalance.