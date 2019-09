Otro año de música combativa: Carne Cruda abre temporada con un programa especial y un disco de vinilo

Carne Cruda, el programa de radio conducido por Javier Gallego con la colaboración de eldiario.es, está de celebración por partida doble. Inician su undécima temporada de periodismo combativo en las ondas con algunos de los grupos más rompedores del panorama musical patrio y, además, publican el primer disco del programa con bandas que representan el espíritu rebelde y heterodoxo de este espacio radiofónico.

El nuevo pistoletazo de partida se realiza con una emisión especial desde Casa Corona (Madrid) que se realizará este jueves a las 20 horas. En ella entrevistarán a PutoChinoMaricón, que acaba de publicar el libro Arroz tres delicias. Sexo, raza y género y que esta temporada se estrena como colaborador.

La artista albaceteña Rozalén

También estará Rozalén, que llevará a la República Independiente de la Radio la sección Carretera y Canta, y los ya habituales del programa: Manu Piñón, Silvia Herreros de Tejada, Silvia Nanclares, Isa Calderón o el Sr. Tropical. Todo ello, como no puede ser de otra manera, adornado con música que corre a cargo del grupo Santero y los Muchachos que presentarán su último disco Ríoflorido, un rock reposado para tiempos turbulentos.

No son será la única sorpresa de este singular programa. Presentan el primer disco de la radio, un hermoso vinilo con el arte de Miguel Brieva y la edición de Subterfurge, en el que se podrá escuchar un tema de cada una de las 10 bandas del Festín de Carne Cruda en que se celebró el pasado mes de enero en Madrid por sus 10 años de radio y que incluye a Ira, PutoChinoMaricón, Tremenda Jauría, The Mani-Las, Tulsa, Julian Maeso, Maria Arnal i Marcel Bagés, Rufus T. Firefly, Aurora & The Betrayers y Los Saxos del Averno. Una temporada más, las ondas se vuelven a llenar de música combativa.