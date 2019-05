La actriz y cantante Doris Day fallece a los 97 años

Doris Day, cantante, actriz y activista ha fallecido a la edad de 97 años, según informaba Associated Press, y confirmaban fuentes oficiales de la Doris Day Animal Fundation que ayudó a crear en pos de la protección y el bienestar animal.

Doris Mary Ann Kappelhoff nació en Cincinnati, Ohio, en 1922. Descendiente de inmigrantes alemanes en los Estados Unidos, Day saltó a la fama tras el éxito de Sentimental Journey en 1945, como vocalista del grupo Les Brown and His Band of Renown. Su voz convirtió la canción en una de las melodías más sonadas de la radiofórmula de la Segunda Guerra Mundial entre las tropas norteamericanas. En 1946, era la cantante mejor pagada del mundo, y se convirtió, a lo largo de décadas de trabajo, en una de las cantantes de pop melódico y jazz más respetadas de la industria internacional. Publicó un total de 29 álbumes.

Su carrera en el cine comenzó con un pequeño papel en la comedia musical Romance en alta mar, de 1948. Dada su popularidad en las emisoras, Day no tardó en convertirse en toda una estrella y en significarse como éxito seguro en sus películas, especializándose en la comedia musical tan popular entre los cincuenta y sesenta. Le siguieron títulos como Te veré en mis sueños o El trompetista de Michael Curtiz y Abril en París o Té para dos de David Butler.

En 1953 asumió el papel principal de la exitosa Calamity Jane, aquí conocida como Doris Day en el oeste, un gran éxito que más tarde se convirtió en un musical de teatro y un programa de televisión. Su figura seguiría siendo muy popular gracias a películas como Confidencias de medianoche de Michael Gordon o No me mandes flores de Norman Jewison entre otras.

Con todo, el estilo de sus musicales no cuajó durante los convulsos sesenta en Estados Unidos, un momento de agitación social que hizo que sus películas perdiesen cierto interés entre el público, y que su tirón en taquilla fuese paulatinamente menguando.

La carrera cinematográfica de Day terminó con El novio de mamá, de Howard Morris, en 1968. Tras alejarse de Hollywood, estuvo durante años en las televisiones norteamericanas con The Doris Day Show, que duró cinco años en antena hasta la emisión de su última temporada en 1973.

Tras aquello, se retiró del mundo del espectáculo y dedicó el resto de su labor a construir la Doris Day Animal Foundation, una organización sin ánimo de lucro que tenía como objetivo ayudar a los animales y su bienestar en todo Estados Unidos.