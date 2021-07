Ara Malikian denuncia su descalificación de los Grammy Latinos por "no ser suficientemente latino"

"En el Líbano no me consideran suficiente libanés porque era de origen armenio, los armenios no me consideraban suficiente armenio porque había nacido en el Líbano", escribía el violinista Ara Malikian en sus redes tras saber que este año había sido descalificado de los Grammy Latinos. "Hace 20 años que vivo en España y tengo la nacionalidad española y me acaban de descalificar en los Grammy Latinos por no ser suficiente latino".

Ara Malikian: el violín como arma de paz masiva

El músico fue nominado a estos galardones por su álbum 15, grabado íntegramente en directo en el Teatro Real. Un trabajo con el que el artista conmemoraba sus15 años de carrera con colaboraciones con Los Secretos, Rafael Amargo, Chambao, Extremoduro y muchos más.

Sin embargo, en esta ocasión se ha quedado fuera de los galardones, y afirma que es debido al síndrome del "eterno extranjero": no se le considera "suficientemente latino", a pesar de tener la nacionalidad española y ser residente en este país. "Cuando me instalé en Europa no me consideraban europeo porque no había nacido en Europa. Me costó años estar en paz conmigo por lo que soy y aceptar ser el eterno extranjero"

El músico nació en Beirut, Líbano, de una familia de ascendencia armenia. Lleva veinte años viviendo en España y tiene la nacionalidad. De hecho, hasta ha sido nombrado hijo adoptivo de la ciudad de Zaragoza, de donde es natural su esposa.

"Ya estuve en los nominados a uno de estos Grammys hace cuatro años y toqué en la gala de inauguración hace tres. Alguien entiende algo??", terminaba su denuncia.