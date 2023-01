Volver al pueblo y otras formas de neofolclore en la música de Lorena Álvarez

Nacida en Asturias, hace mucho que se fue de su pueblo de 200 habitantes para estudiar Bellas Artes, y desde entonces ha vivido en Alemania, Madrid, Barcelona o Granada, entre muchos sitios más. Ahora, ha vuelto. Dice que hay tipos de arte, como el suyo, que ya no necesitan nada de la ciudad. Lorena canta pero antes de eso también pintó, dibujó y creó muchas cosas, que todavía viven y se dejan ver en los diseños de las portadas de sus discos. Dice que ni siquiera distingue la música de las demás cosas.

Cantar desde el entorno

Lorena volvió a su pueblo porque “ya no soportaba estar en Madrid ni un segundo más”. En medio del bum cultural de lo rural en el cine y la literatura contemporánea de los últimos años, el retorno de la cantautora asturiana a su tierra podría ser un buen ejemplo de que también la música está en los lugares pequeños de España. Ríe mientras se compara con las mujeres a las que mandaban a los Alpes para curarse de histeria, porque en San Antolín de Ibias una también puede sanarse: “Mi sueño era venir hasta aquí y no lo sabía”.

Tiene más tiempo, más naturaleza, más libertad y más dinero, porque atrás quedan los desorbitados alquileres de la capital. Aunque durante mucho tiempo creyó que viviendo fuera se alejaba de “las cosas que pasan”, Lorena confiesa con una sonrisa pícara que ya no siente perderse nada de lo que ocurre en la ciudad: “A lo mejor es que me he hecho mayor y ya no quiero las mismas cosas, pero de repente no me siento incomunicada. Pienso en las cosas que pasan en las ciudades y me da pena. La mayor felicidad para mí, ahora mismo, es pasear por el bosque”.

Volver al pueblo, en su caso, significa mucho más. Lorena Álvarez es una artista que crea desde el entorno, no solo porque en sus letras esté el paisaje, lo identitario y “las cosas más pequeñas”, dice, sino porque siempre sintió una fuerte atracción por volver a la tradición: los instrumentos, los terrenos olvidados, los poemas y las letras, las composiciones, las viejas sonoridades y su reencarnación en la contemporaneidad. Su último disco lo grabó en los Pirineos junto a una pequeña orquesta “de pulso y púa”, describe Lorena, un grupo de músicos amateur del Val d’Echo (Huesca) que conoció durante su estancia de un mes en una residencia artística, cuyo fin era el de dar a luz un proyecto que bebiera de la cultura de la zona. El pueblo informó de que “una cantante de fuera quería grabar unas canciones”, dice Lorena, y podía apuntarse quien quisiera. Lo que nació de allí es algo que todavía puede respirarse. La montaña y el río y los animales, la ronda, la jota, lo cheso, el folclore y los versos de Morente, en un epé de cinco canciones en las que convive la poesía y la verdad. Aunque, casi siempre, son la misma cosa.

Música sin género

“Hay una estirpe de artistas difíciles de clasificar, porque su obra se resiste a dejarse limitar por una etiqueta. Lorena Álvarez pertenece a esta estirpe”. Así se define la artista en su perfil de Spotify, y es, simplemente, cierto. Lorena no pertenece a ningún género. Cuando se piensa en ella, abunda una honrada sensación de libertad. A pesar de que es fácil detectar en su obra una forma de neofolclore y un gusto por el retorno y lo popular, en realidad Álvarez no acepta nada como una categoría definitiva. “Suelen relacionarme con el indie, pero no me siento identificada. Son estilos que yo jamás escuché. Nunca he ido a un festival. Muchas guitarras eléctricas, letras completamente anodinas y muy aburridas. Ni me interesa, ni me gusta. Odio el indie”, admite.

Conecto desde un sitio en el que no existen etiquetas, ni estilos, ni nada. Me dejo guiar por mi intuición

Dice que no toca bien la guitarra, pero en la era de la democratización del arte, hay cosas que poco importan. Hallar la belleza en la huerta de su padre, reencontrarse con la abuela a través de un dibujo, pensar a la sombra de un olivo. “Trabajo desde otro sitio, y en ese sitio en el que me conecto no existen etiquetas, ni estilos, ni nada. Me dejo guiar por mi intuición”, asegura.

Escucha a Los Chichos, a Los Chunguitos y a Violeta Parra. Cuenta que se obliga a dosificar el flamenco porque le llega tan dentro que termina volviéndose loca. Para el ‘Naino’ de Manzanita pensó en un verso de Morente: “Volando de boca en boca / llegó un cante a mi casa / y con la miel que traía / dejó una gota en mi alma”. Dice que los versos explican de manera exacta la forma de versionar: “No quiero que las canciones signifiquen exactamente lo mismo. Lo que quiero es hablar de la gota que dejan en mi alma cuando las escucho”.

Sobre el altar de una iglesia, Lorena Álvarez y sus rondadores recitan versos que ya se escucharon; tocan acordes que ya existieron, cuentan historias que vivieron otros tiempos. No hay arreglos ni soniquetes exactos, ni copias ni intentos absurdos. Hay Manzanita y hay Morente; hay laúd, bandurria y sonoridades desdeñadas. Hay voces contemporáneas de la memoria, de la nostalgia y de la eternidad. No todo lo que se fue está olvidado. A veces alguien lo hace revivir.