El músico Junior Ferbelles, "más crudo y veraz", da el salto a la poesía

El joven músico Junior Ferbelles da el salto a la poesía con el libro "Instante", en el que sus letras revelan una faceta "más cruda y veraz" de su arte y se anticipan a sus próximos proyectos discográficos en una etapa "muy feliz" de su vida y su carrera.

"Esto era algo con lo que soñaba y ojalá no sea mi última obra", ha suscrito este turolense "friki" de Mario Benedetti y Federico García Lorca, que cuenta cómo de niño llegaba a perderse los recreos del colegio para refugiarse en la biblioteca a componer poemas.

Graduado en Filosofía y músico emergente, para él música y literatura aparecen como dos realidades muy ligadas. "Yo he escrito poemas desde pequeño y en un momento dado empecé a ponerle música a esas letras", cuenta sobre un orden de factores que no altera el resultado.

"Siento mucha emoción, algo parecido a cuando vi mi primera canción en Spotify y en iTunes", confiesa Ferbelles al ver su debut literario ya en las tiendas, editado en un formato físico "que huele a imprenta y a papel nuevo".

Treinta y dos concisos poemas, "un totum revolutum" sobre los temas "que le tocan el alma", jalonan las apenas 43 páginas de "Instante".

"Este es un regalito para las Navidades, composiciones que no son de lectura fácil pero que te hacen volver a ellos una y otra vez, descubriendo cosas nuevas cada vez", recomienda su autor.

Entre ellas, "Ojalá te sueñe", una de las frases del libro con las que se queda al ver cumplida su aspiración de llegar al público con sus letras, o "Alice in Wonderland", que derivó en canción, pues este ejercicio literario le ha activado también en lo musical para alumbrar temas que podrían ver la luz en un futuro no muy lejano.

"En las canciones quizás soy más positivo y lanzo más mensajes de superación. Aquí, al no estar limitado por un número de sílabas o una rima, estaba más libre y he sido más crudo; es una forma de contarlo más sucia e interna, con sus pros y sus contras", cuenta ante piezas como "Humo blanco", con el que termina el libro.

La casualidad ha querido que su publicación coincida con el anuncio en redes de su relación sentimental con el también artista musical David Lafuente, exintegrante de la "boy band" Auryn.

"Mi sexualidad es algo que no he ocultado nunca, ni eso ni la persona con la que estaba. No lo habíamos publicado a los cuatro vientos. Si lo hemos dicho ahora así ha sido en un momento en el que necesitábamos expresar lo que sentíamos el uno por el otro", ha defendido Ferbelles, contento por la reacción calurosa de sus seguidores.

Para él, "no debería ser algo que fuese noticia en el mundo de la música".

"Supongo que las cosas estarán mejor y habremos cambiado de verdad cuando alguien presente a su pareja y se olvide eso de 'salir del armario' y otras coletillas absurdas", insiste.

Con prólogo de la monologuista, actriz y locutora Sara Escudero e ilustraciones de Cristina Cafarelli, Ferbelles presentará esta obra el próximo martes 26 de noviembre en Madrid en la librería El Olor y La Lluvia, acompañado allí del presentador de televisión Gorka Rodríguez y, cómo no, de su música.

Javier Herrero