'Las niñas' gana la Biznaga de Oro a la Mejor Película en Málaga y Ripstein se lleva la Mejor Dirección

No ha habido grandes sorpresas en el gran premio del palmarés de Málaga. La película 'Las Niñas', la ópera prima de la cineasta zaragozana Pilar Palomero, se ha alzado con la Biznaga de Oro a la mejor película española de esta 23 edición del Festival. Una celebración atípica, en la que la COVID-19 ha privado a la ciudad del bullicio y las caras habituales año tras año, pero que ha podido llevarse a cabo gracias a estrictas medidas de seguridad y, sobre todo, a un sector más que concienciado con lo que se juega la cultura en esta crisis.

'Las niñas', una crítica a las contradicciones y la educación de los primeros años de los noventa, causó muy buena impresión cuando se presentó el sábado en Málaga, donde se había convertido en una de las favoritas de la edición. No en vano, Palomero ya estuvo en marzo en la sección Generación K Plus del Festival de Berlín. Es la misma que ganó en 2017 la barcelonesa Carla Simón con su 'Estiu 1993', que después obtuvo también aquí la Biznaga de Oro y, a posteriori, el Goya a mejor dirección novel. La película, protagonizada por Andrea Fandós y Natalia de Molina, se lleva también la mejor fotografía, de Daniela Cajías.

La Biznaga de Plata a mejor dirección es para el mexicano Arturo Ripstein por 'El diablo entre las piernas', la historia, contada de forma políticamente incorrecta, de una matrimonio mayor en el que ella se siente deseada y deseable en su codependencia y frente a las humillaciones de su marido. No es el único premio que se lleva Ripstein, que ya recibió el martes el Retrospectiva - Málaga Hoy, fuera de concurso.

El premio a mejor película iberoamericana ha sido para la mexicana 'Summer White', de Rodrigo Ruiz Patterson, que se lleva también el premio a mejor guión, del propio Ruiz Patterson y Raúl Sebastián Quintanilla. La cinta aborda la problemática relación que se genera entre un adolescente y su madre cuando esta encuentra pareja y el chico se siente desplazado

Los premios a mejor actriz y mejor actor han estado repartidos. La Biznaga a la mejor interpretación femenina ha sido concedido ex aequo a Kiti Mánver por la comedia de Bernabé Rico, 'El Inconveniente', que se lleva también el premio del público, y a Regina Casé, por 'Tres veranos', de la brasileña Sandra Kogut, que se lleva el premio de la crítica. Mánver ha sido reconocida además con la Biznaga 'Ciudad del paraíso' por su trayectoria. La Biznaga a mejor actor se ha concedido también ex aequo a Alberto Ammann y Pablo Echarri, por su papel en 'El silencio del cazador', del argentino Martin Desalvo.

La mejor actriz de reparto es Nathalie Poza, por 'La boda de Rosa'. La directora Icíar Bollaín se ha llevado por esta cinta, protagonizada por Candela Peña, el premio del jurado. El mejor actor de reparto ha sido para el mexicano Fabián Corres, por 'Summer White'.

Pascal Gaigne se lleva la Biznaga de Plata a la mejor música por Malpaso y Paula Rupulo, al mejor montaje por 'El silencio del cazador'.