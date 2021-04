Paz Padilla relata su historia de amor y humor para ayudar a morir sin miedo

Madrid, 7 abr (EFE).- La cómica y actriz Paz Padilla ha presentado este miércoles “El humor de mi vida”, que relata la historia de amor, acompañamiento y despedida de su pareja, Antonio, en un proceso que les enseñó a vivir la muerte sin miedo, con humor y con ayuda de profesionales.

“En el libro se va a reír y llorar porque la vida es esa”, ha dicho Paz Padilla en una presentación en Madrid que ha comenzado con Pitingo cantando “Ave María” mientras se proyectaba un repaso de la historia de la presentadora y su marido, que falleció el año pasado por un tumor cerebral. Antonio fue su primer novio en la juventud y, tras un tiempo desconectados, se volvieron a encontrar y se casaron.

Según ha explicado Padilla, se trata de un libro que nace por las preguntas que se planteó durante este proceso.

“Hago un recorrido que quiero que la gente haga. No me doy respuestas. Me las da la vida. He leído miles de libros de religión, de filosofía y de psiquiatría”, ha subrayado.

En un acto que ha terminado con la actuación del grupo Materia Prima, Padilla ha dicho que en su libro cuenta con mucho humor y sinceridad cómo pudo superar la enfermedad y fallecimiento de su compañero apoyándose en la alegría y las bromas y cómo, pese a la tristeza, sigue siendo feliz.

La presentadora tiene claro que no es un libro de autoayuda. “Lo que quiero es contar mi historia de amor y que se entienda que lo que yo sentía por Antonio es lo que me ha servido para entender la muerte y aceptar el duelo”.

Intenta también transmitir otro punto de vista: “En esta sociedad no queremos ver la muerte. Nos escondemos. Y la muerte no pasa de largo, llega. Si piensas en la muerte, eres más consciente de tu vida”.

“Necesito ayudar al moribundo”, ha añadido Padilla. “Se puede vivir sin angustia y quiero que la gente no se ancle en el dolor”.

El tiempo alejada de los focos y las cámaras le ha resultado fundamental para entender las cosas.

“Me incorporé sabiendo que quería continuar mi vida”, ha comentado Paz, tras un proceso que le ha servido para conocerse, saber quién es y cuál es su misión. “El tiempo que me quede tengo claro que quiero ser feliz. Se lo debo a Antonio. Tengo que disfrutar de todo porque es único y no volverá a ocurrir”.

PROFESIONALES PARA ENTENDER LA MUERTE

Paz Padilla ha estado acompañada hoy por el oncólogo y doctor Enric Benito y el psicólogo y escritor Rafael Andreu, que han realizado el prólogo del libro.

“Me ha parecido un libro lleno de autenticidad, de vida, de mucha gracia, con mucho humor”, ha declarado Andreu, para añadir: “Estás haciendo que mucha otra gente esté leyendo lo que a mí me gustaría decir con tus palabras y tu gracia. La felicidad es la paz interior, la serenidad, el coraje, la ternura y un trago de tristeza".

“Los ejemplos y los testimonios tienen una fuerza especial. Si vemos que otra persona puede vivir la muerte de otra manera, vemos que es posible. Nuestra sociedad es antinatural. La naturaleza es mucho más hermosa de lo que nosotros podemos imaginar. Se nos ha ocurrido que estaría genial no morirse. Pero sin la muerte no funcionaría la vida”, ha afirmado el médico.