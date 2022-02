Dónde ver las películas nominadas a los Premios Goya 2022

Ya está todo preparado para la ceremonia de los Premios Goya 2022. La gran gala del cine español se celebra el próximo sábado 12 de febrero en el Palau de Les Arts de Valencia a las 22:00 horas. El buen patrón parte con un récord histórico de 20 nominaciones, seguida de Maixabel con 14 nominaciones y Madres paralelas con 8.

'El buen patrón' hace historia con 20 nominaciones en los Premios Goya

Comienza también la cuenta atrás para llegar al evento con los deberes hechos como espectador. Ponerse al día con las candidatas suele ser una tarea habitual en los momentos previos, aunque dada la abundancia de plataformas de visionado en ocasiones no suele ser fácil hallarlas, ya que algunas siguen disponibles en salas y otras en plataformas de streaming. Por eso, aquí va una guía para no perderse.

'El buen patrón'

La película de Fernando León de Aranoa sigue en cartelera en los principales cines españoles, por lo que no deberían existir grandes problemas a la hora de asistir a alguna de sus múltiples sesiones. Todavía no se encuentra en plataformas, pero se espera que llegue a Movistar Plus+.

'Maixabel'

La cinta de Icíar Bollaín es otra de las grandes favoritas de los premios Goya 2022. No está en tantas salas como el filme de Aranoa, pero todavía se puede encontrar en algunas como en los Renoir Cines Princesa, la Sala Berlanga y Cines Embajadores (Madrid); y Centro Cultural El Molí (Benetússer, Valencia). Y, a partir del 11 de febrero, en el canal de Los Goya por Movistar Plus+ .

'Madres paralelas'

Otro de los pesos pesados de los candidatos, especialmente tras ser nominada a dos Premios Oscar. La obra de Pedro Almodóvar que aúna maternidad y memoria histórica se estrenará en Netflix el 18 de febrero, pero mientras tanto se puede ver en cines como Arenas de Barcelona Multicines (Barcelona); Renoir Cines Princesa y Sala Berlanga (Madrid); CineCiutat (Palma de Mallorca) y Centro Cultural el Molí (Valencia).

'Mediterráneo'

El drama de Marcel Barrena sobre la crisis de los refugiados todavía puede verse en pantalla grande. Concretamente, en Cines Embajadores y Sala Berlanga (Madrid); CineCiutat (Palma de Mallorca); y Centro Cultural El Molí (Benetússer, Valencia). Pero si no la encuentras en una sala más cercana, también puedes verla desde casa. Está disponible para suscriptores de Movistar Plus+ y se puede alquilar tanto en Filmin como en Rakuten TV.

'Libertad'

La ópera prima de Clara Roquet ya había dejado de programarse en cines, pero ha vuelto para la ocasión. La productora de cine independiente Avalon anunció el pasado miércoles su regreso a salas de diferentes zonas del panorama español: Andalucía, Asturias, Catalunya, Madrid, Castilla y León, Canarias... Un mes más tarde, en marzo, llegará a Movistar Plus+ . Tampoco sería extraño que con el tiempo hiciera su aparición en Filmin, plataforma donde ya están alojados dos cortometrajes de la directora.

'Las leyes de la frontera'

La película de Daniel Monzón, con la que se viaja hasta la España de los años 80, está nominada a 6 'cabezones'. Se estrenó en los cines españoles el pasado 8 de octubre y, actualmente, puede verse en la plataforma de Netflix.

'El vientre del mar'

Lo último de Agustí Villaronga, director de Pa negre, es una bella simbiosis a medio camino entre el cine y el teatro que cuenta la historia de un naufragio. Se puede ver en Filmin y en la Sala Berlanga de Madrid, donde hay una sesión programada para el 16 de febrero.

'Otra ronda'

Fue uno de los fenómenos del año pasado. La cinta de Thomas Vinterberg con la excepcional interpretación de Mads Mikkelsen ganó el Oscar a Mejor película internacional. Está en el catálogo de Movistar Plus+, pero también se puede alquilar en Filmin, Rakuten TV, Google Play, Apple TV y Amazon Prime.

'Una joven prometedora'

Es el thriller feminista de la década. Competirá por el Goya a Mejor a la mejor película extranjera con Otra ronda, lo cual se lo pone difícil, pero la cinta de Emerald Fennell bien merece su propio reconocimiento. Está en el catálogo de Movistar Plus+, y también se puede comprar en Apple TV, Rakuten TV, Microsoft Store y Amazon Prime.