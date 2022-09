Tim Burton, sobre Johnny Depp: “Volvería a trabajar con él”

Mientras su nombramiento como embajador de Madrid sigue en el aire, Tim Burton visita la ciudad para inaugurar la exposición sobre su carrera que abrirá sus puertas este jueves 29 de septiembre en el Espacio Ibercaja Delicias. Como anticipo, el director de Ed Wood y Eduardo Manostijeras ha impartido una clase magistral moderada por Álex de la Iglesia en la que, además de repasar algunas de sus obras más relevantes, ha hablado sobre Johnny Depp. “Claro que volvería a trabajar con él, pero ahora mismo es como una estrella del rock”, ha declarado sobre el actor que ha liderado varios de sus largometrajes a lo largo de su trayectoria; y que el pasado mes de junio protagonizó junto a su expareja Amber Heard el mayor espectáculo judicial de este milenio.

Apenas dos meses después de que el jurado le diera la razón sentenciando a la actriz por difamación; el estadounidense lanzó un disco junto al guitarrista Jeff Beck y marchó de gira por Europa. “Hace tiempo que no le veo, pero hemos hecho muchas películas juntos y siempre las he disfrutado”, ha reconocido el cineasta durante el acto en el que no ha existido veto de preguntarle por su relación con el actor, al contrario que durante las entrevistas de promoción de la exhibición con la prensa celebradas hace dos semanas.

“Es un actor al a veces le gusta llevar sus papeles al extremo, y otras se queda en una zona de confort más clara”, ha continuando explicando, “me encantan los intérpretes que son capaces de meterse en pieles tan diferentes”. Burton ha indicado que en sus proyectos conjuntos (Sombras tenebrosas, Sleepy Hollow, Eduardo Manostijeras, Ed Wood, Charlie y la fábrica de chocolate, Alicia en el país de las Maravillas, Sweeney Todd), Depp ha participado activamente en la construcción de sus mímesis en pantalla. “Aunque tengo una idea de lo que quiero del personaje, entiendo el proceso como una colaboración, en la que su energía está siempre presente”, ha explicado, haciendo extensible este modus operandi no sólo con el citado actor, sino con el resto de nombres que han compuesto los elencos de su filmografía.

