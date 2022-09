Almeida busca ahora un “amplio consenso” para nombrar embajador a Tim Burton tras el rechazo de la oposición y los cronistas

El nombramiento del cineasta estadounidense Tim Burton como embajador de Madrid, una propuesta de la responsable municipal de Cultura, Andrea Levy, y del propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida, sigue aparcado a la espera de que el Ayuntamiento retoque y vuelva a publicar el expediente que elaboró inicialmente y que causó el rechazo total no solo de todos los grupos de la oposición, sino también de los cronistas de Madrid, que no ven motivos para distinguir a Burton con tal galardón. El dictamen sobre la propuesta debería haberse debatido el pasado martes, en la reunión que celebró la Comisión de Cultura, para posteriormente elevarlo a votación en el Pleno del próximo día 27. Pero Levy no lo incluyó en el orden del día, consciente de que no tenía apoyos suficientes para sacarlo adelante. Según insistieron a esta redacción fuentes del Ayuntamiento, el motivo de que no se presentara fue que el expediente “seguía tramitándose” y esa es una tarea que lleva “su tiempo”.

Este miércoles, el alcalde prometía que la designación de Burton como embajador de Madrid saldrá con un “amplio consenso” y en ningún caso “a espaldas” de los cronistas de la Villa, que ya mostraron su rechazo a este nombramiento, aunque sus opiniones no son vinculantes. “No será un nombramiento ni a espaldas ni en contra del criterio de los cronistas de la Villa; buscaremos el acuerdo y un amplio consenso respecto del resto de grupos municipales”, ha expresado Almeida ante los periodistas desde Azca. Pero tanto Más Madrid como el PSOE y Vox se han mostrado en contra del nombramiento. Los dos primeros grupos no se van a mover en sus posiciones, así que la única posibilidad de salvar la votación es que los de Ortega Smith se decidan finalmente o bien por la abstención o bien por votar “sí” a la propuesta, que necesita mayoría simple, es decir, más síes que noes. En el caso de que la extrema derecha se abstenga, habría un empate técnico a 27 votos entre los dos bloques: por un lado, PP y Cs, y por otro, Más Madrid, PSOE y los tres ediles de Recupera Madrid que, aunque están divididos entre ellos, coinciden en la misma posición sobre Burton. El voto de calidad del alcalde decantaría entonces la balanza. Pero Almeida no quiere llegar a esa situación y busca la fórmula de lograr ese “amplio consenso”. En el Gobierno municipal quieren ver si convencen también a los ediles de Recupera Madrid para que cambien de opinión.

Durante su visita a Azca, Almeida ha recordado que “la figura de embajador es una figura nueva, pensada para personas con trayectoria nacional o internacional que pueden dar repercusión a la ciudad de Madrid y que tienen que tener relación con la ciudad de Madrid”. También ha destacado que el hecho de que el director de 'Eduardo Manostijeras' haya elegido Madrid para su nueva exposición –que tendrá lugar entre el 29 y el 30 de este mes– “ya cuando menos cualifica que Tim Burton es una persona que valora esta ciudad”. Este puede ser precisamente uno de los argumentos que incorporará al expediente para justificar la decisión de su Gobierno de elegirle como embajador de Madrid.

Y es que Burton ha cedido 200 bocetos originales que acompañan al visitante en un recorrido por un laberinto en el que se muestran las diferentes épocas del cineasta a través de distintas estancias ambientadas con luces, música, tecnología, escenografía y vestuario de su filmes.

El cineasta participará a finales de la próxima semana en la inauguración de la muestra, concebida como una experiencia inmersiva sobre su vida y obra, que el espectador irá descubriendo a través de puertas que se abren y que le llevarán por distintos itinerarios de un laberinto situado en el Espacio Ibercaja Delicias de la capital.

Martínez-Almeida ha invitado a los madrileños a visitar esta exposición sobre la obra de “un cineasta de referencia”. “Es bueno que un cineasta de su talla y referencia internacional haya elegido esta ciudad para la exposición”, ha afirmado.

Más Madrid y PSOE creen que Almeida “hace el ridículo”

Las reacciones a las declaraciones del regidor no se han hecho esperar. La concejala de Más Madrid, Pilar Perea, lamenta “la insistencia del alcalde en seguir haciendo el ridículo con este asunto”. “Si hacemos caso a sus palabras, cada famoso que elige Madrid para cualquier cosa ya sería motivo suficiente para darle la consideración de Embajador. ¡El propio Reglamento justamente pretende evitar estas arbitrariedades!”, recuerda.

“¿Qué pretende ahora el alcalde, presionar a los cronistas, que ya se han pronunciado clarísimamente en contra, basándose en el Reglamento, para que cambien su opinión cuando todos se pronunciaron en contra?”, se pregunta. “Además, ahora dice buscar el consenso del resto de grupos, cuando en julio nos ocultó deliberadamente los informes desfavorables de los cronistas. En julio nos oculta información y ahora dice que busca el consenso. Es todo un disparate y una falta de respeto al propio Burton”, zanja Perea.

También la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha reprochado al alcalde que ahora pida “consenso” a la oposición para salvar la “chapuza” que ha hecho su equipo de gobierno. “Ocultan los informes de los cronistas y ahora el alcalde pide consenso a los grupos municipales para intentar que salvemos al equipo de gobierno de semejante chapuza. El Grupo Municipal Socialista ya lo denunció y se retiró de la Comisión de Cultura”, ha afirmado.

En opinión de Espinar, “lo que pasa es que ahora hay prisas porque Tim Burton estará en Madrid la próxima semana y no quieren hacer el ridículo. La sensación que tenemos es que son plenamente conscientes del daño que están generando a la imagen de Madrid y no saben cómo explicarle al cineasta la situación que ellos mismos han creado”, ha expuesto Espinar.