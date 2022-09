Tim Burton llega a Madrid con exposición y un título de 'embajador' en el aire: “Sois inspiradores”

“Inspiradores” y “pasionales” son los dos adjetivos con los que Tim Burton describe a los Madrid y “su gente”. Ciudad de la que, en función de lo que ocurra el próximo 20 de septiembre en la Comisión de Cultura del Ayuntamiento y el día 27 en el Pleno municipal, será o no elegido como 'embajador', una nueva designación simbólica que el cineasta sería el primero en ostentar. Independientemente de lo que suceda en la votación, el creador estadounidense inaugurará el 29 del mismo mes El laberinto, una exposición inmersiva sobre su obra emplazada en el Espacio Ibercaja Delicias.

La productora y promotora LetsGo Company es la creadora de la exhibición y de ella parte la propuesta de otorgarle al autor de Ed Wood y Eduardo Manostijeras la distinción, una idea que el Ayuntamiento aceptó de buen grado e hizo propia. Una recompensa que, según el reglamento de distinciones honoríficas del consistorio, será otorgada a “aquellas personas que hayan destacado por sus actividades o servicios en el exterior en el beneficio de la ciudad de Madrid”.

Según reveló uno de los Cronistas de la Villa, la primera opción del alcalde José Luis Martínez-Almeida y Andrea Levy, responsable del área de Cultura, fue Mick Jagger; aprovechando que el líder de los Rolling Stones iba a visitar la capital el pasado mes de junio para iniciar su gira internacional. El cantante rechazó la oferta, vacante que la promotora aprovechó para proponer a Burton como candidato y, de paso, ampliar la repercusión de su exposición. El Ayuntamiento lo consideró oportuno y el realizador sí aceptó la distinción. “Madrid tiene una atmósfera muy creativa”, asegura a este medio, “es muy probable que ruede aquí”.

No obstante, su elección no ha estado exenta de polémica y continúa en vilo. Los grupos de la oposición y los Cronistas de la Villa, a los que se les solicitó su opinión, rechazaron la designación alegando que no existe relación entre el director y la capital. Así lo hicieron saber los expertos en sus informes desfavorables, aunque desde el cabildo han seguido defendiendo la candidatura.

El siguiente paso será que la propuesta vuelva a la Comisión de Cultura el próximo 20 de septiembre. Este punto se retiró del orden del día de la anterior, celebrada en julio, porque “no constaban” los citados informes negativos, que fueron posteriormente incorporados tras denuncias de Más Madrid y PSOE. El dictamen resultante se someterá a votación en el Pleno municipal el martes 27 del mismo mes, solo dos días antes de la inauguración de la exposición. Vox, que dejó su postura en el aire, será clave para que la designación salga o no adelante.

El próximo estreno de Burton también llegará este otoño

El laberinto es un homenaje al universo creado por Burton. Su cine está atravesado por su estilo único, reconocible y muy ligado al stop motion. Su predilección por esta técnica se debe a que es “bella y táctil, puedes tocarla y sentirla”. “Prefiero que haya plató siempre que se pueda. Ayuda a los actores y a todo el mundo”, defiende al echar la vista atrás a su carrera.

Abordar temas como la infancia, la soledad y el amor es otra de sus señas de identidad. Sin embargo, haberlos explorado como creador no ha cambiado su experiencia ni opinión sobre ellos. “Hay cosas que forman parte de ti desde que eres pequeño y siempre vas a estar ligado a ellas”, sostiene con una mezcla de entusiasmo y melancolía.

En su próximo proyecto, la serie Miércoles para Netflix que toma a la benjamina de La familia Addams como protagonista; se centra en otra etapa vital, la adolescencia. El director comenzó a crear la ficción durante la pandemia, “cuando parecía que las películas iban a cambiar”, de tal forma que se lo tomó “como una especie de experimento. Nunca había hecho algo así y decidí probar”. “Me gustaba mucho el personaje y la oportunidad de poder narrar su historia siendo un poco más mayor”, comenta.

El título llegará en otoño a la plataforma -fecha concreta pendiente de confirmación-, por lo que coincidirá con su posible nombramiento como 'embajador' de Madrid y la apertura de su exposición.

El título tiene gran potencial para captar el interés de la audiencia juvenil del servicio de streaming, pero no es algo que le preocupe. “Nunca tengo a algún público en concreto en mente, simplemente hago las cosas que me gustan. Si después las ven adultos, niños o animales... Es cosa suya”, afirma con ironía.

Tampoco da demasiada importancia a las interpretaciones derivadas de sus obras. “Nunca he pensado que mis películas sean abiertamente políticas, pero la vida lo es. Desde que vas al colegio está presente, tanto si trabajas en un restaurante o, en mi caso, haciendo cine”, expone.

De ahí a que entienda que haya quien “considere que mis largometrajes tiene cierta simbología con denotación política. No molesta que la gente tenga sus propias lecturas porque son cuentos. Te permiten partir de algo fantástico para pensarlo en términos reales. Este es el poder de este tipo de historias”.

Mis películas no son abiertamente políticas Tim Burton

No en vano, precisamente el fantástico es el género predilecto de Burton. “Siempre es real, incluso las películas de monstruos”, argumenta, “por muy extraño que pueda resultar, todo está basado en las emociones humanas”. “Me encanta que no haga falta ser evidente, porque todos los cuentos están conectados con la vida”, añade.

Entradas por hasta 36 euros y múltiples itinerarios

Además de a la gran y pequeña pantalla, el universo de Burton va a trasladarse al formato expositivo, a través de la nueva exhibición inmersiva. El director se muestra conforme con su título ya que reconoce que, su mente “es, desafortunadamente, como un laberinto”. “Me representa porque mi punto de partida es siempre una idea que nunca sé a dónde va a llevar, si a una película, una escultura o un simple dibujo. Para mí el arte es como un parque de atracciones”, añade. Más allá de la identificación del cineasta con el título, ha sido elegido por la propia disposición de la muestra, que contará con cerca de 300 recorridos posibles.

Quienes la visiten podrán elegir su propio itinerario según las puertas que opten por cruzar, visitando estancias ambientadas con luces, tecnología, música, escenografía y vestuario de sus obras. Entre ellas, Alicia en el país de las Maravillas, La novia cadáver, Frankenweenie, Eduardo Manostijeras, Beetlejuice, Pesadilla antes de Navidad y Charlie y la fábrica de chocolate. Estará abierta de jueves a domingo, con pases cada 30 minutos, y sus precios irán desde los 14 a los 36 euros.

Burton ha prestado más de 200 bocetos para el evento, algunos de ellos inéditos y que, según revela, “ni era consciente que tenía”. “Dejé que abrieran todos los cajones y fue un poco loco. No era consciente de que no tiro absolutamente nada”, declara.

Un espacio temporal que reclaman los vecinos

Tim Burton. El Laberinto está emplazado en el Espacio Ibercaja Delicias, situado en una parcela pública distrito madrileño de Arganzuela. Su cesión por parte de Adif y el Ayuntamiento en 2021 a la compañía LetsGo fue criticada por los vecinos de la zona, que llevan años reclamando más equipamientos públicos como un instituto o una biblioteca; y no las carpas para espectáculos que por el momento siguen instaladas.

De ahí a que lamentaran que el futuro inmediato de las fincas pasara por la iniciativa privada y el ocio. Tal es su rechazo que crearon su propia plataforma de protesta, Stop Espacio Delicias. El espacio es provisional, ya que la licencia vence el próximo de octubre. No obstante, en la página web de la exhibición se venden entradas hasta el 11 de diciembre, por lo que dan por hecho que se prorrogará.