Compromís pide a Sánchez el cierre de Zapadores y tilda de "prisiones para inocentes" a los CIE

El síndic de Compromís en las Corts, Fran Ferri, ha manifestado su indignación ante la información publicada por eldiario.es en la que una persona que se encuentra recluida en el CIE de Zapadores muestra con un vídeo las condiciones del centro. “Nos indignan las deplorables condiciones de vida, si es que a esto se le puede decir vida, en este centro. Son personas que no han cometido ningún delito, que han venido desde sus países huyendo de situaciones de extrema gravedad. Pero lo que encuentran es una vulneración continua de sus derechos humanos en un Estado que se llama avanzado y democrático”, ha afirmado Ferri.

El diputado de Compromís ha recordado que en octubre de 2015 “las Corts aprobaron, con los votos a favor de Compromís, PSPV y Podemos, una propuesta para pedir el inicio del proceso de cierre de los CIEs al Gobierno central y que los terrenos del de Zapadores se cedieran al Ayuntamiento de València para transformarlo en un centro que acogiera iniciativas sociales y estuviera abierto a la ciudadanía. Pero Zapadores continúa siendo lo que siempre hemos denunciado desde Compromís: una prisión de inocentes donde se vulneran los derechos de las personas”.

“El gobierno de Sánchez tiene que reaccionar ante el funcionamiento y las condiciones de estas prisiones para inocentes, donde los internos tienen que sufrir suciedad, nula higiene, plagas y abandono en cuanto a atención médica, jurídica y en cuestiones de traductores. Es intolerable mantener Zapadores o cualquier otro CIE. Hace falta que el gobierno central pare esta barbaridad e inicie de una vez por todas su cierre definitivo. Su existencia es incompatible con la defensa de los derechos humanos”, ha concluido Fran Ferri.

Condicions inhumanes en un espai de vergonya que s'ha de tancar. No poden haver presons amb persones que fugen de la misèria i la violència i que no han comés cap delicte. CIE no https://t.co/z5MapcFzEJ