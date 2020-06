Compromís, el socio leal de Sánchez, ignorado en las negociaciones

Compromís no apoyará una prórroga del estado de alarma mientras el Gobierno central no compense a las autonomías infrafinanciadas en la lucha contra el coronavirus. El socio más leal de Pedro Sánchez, que ha apoyado una tras otra las medidas de PSOE desde la moción de censura, ha decidido plantarse.

En la última votación, el diputado Joan Baldoví anunció que no apoyaría al Gobierno si este no comenzaba a trabajar por una distribución de recursos equitativa entre las comunidades autónomas. El enfado venía de la petición ignorada de una compensación a las comunidades cuya financiación según el modelo ordinario está por debajo de la media española, que genera, entre otras cuestiones, un endeudamiento considerable para hacer frente a los servicios públicos. Se acusó a Baldoví de plantarse por el dinero y éste respondió que "los hospitales valencianos no se pagan con el aire". El Gobierno, en el reparto de fondos para paliar la COVID-19, establece criterios de afectación de la pandemia, sin tener en cuenta la situación de base de las autonomías. Estos criterios también han sido criticados por representantes socialistas como el conseller valenciano de Hacienda, Vicent Soler, o populares, como el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.

Dos semanas después apenas nada ha cambiado. El representante de Compromís ha cruzado llamadas constantemente con los representantes del Gobierno y el contacto no se ha interrumpido, pero la coalición apenas tiene esperanzas de que se acepten sus propuestas. La actitud del Gobierno ha cambiado notablemente desde que se firmó el compromiso para apoyar el Ejecutivo de coalición, explican desde Compromís. La coalición propone al Gobierno en su último mensaje que con una parte de los fondos europeos que enviará Bruselas se cree un fondo de nivelación que compense a las cinco autonomías infrafinanciadas: la Comunitat Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Galicia. Para realizar la equiparación, según sus cálculos, se necesitarían 2.337 millones de euros. La estimación es recibir hasta 140.000 millones (77.000 en transferencias y el resto en préstamos) en total en varios años.

"Estamos intentado por todas las vías posibles y hasta el último minuto que el Gobierno entienda que hay territorios que partimos de una situación muchísimo peor, lo intentamos con el fondo creado para las autonomías y lo rechazaron, ahora lo intentamos a través de los fondos europeos y esperamos que el Gobierno actúe con justicia", reclamaba Baldoví este martes, confirmando de nuevo su negativa. Esta vez, la propuesta también incluye una reclamación de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra: que las comunidades autónomas puedan gestionar el ingreso mínimo vital, aprobado en el último Consejo de Ministros.

En una entrevista con eldiario.es, el diputado valenciano aseguraba que su formación "siempre tendrá la mano abierta" en cualquier acuerdo que beneficie a los valencianos y recordaba la "lealtad" de la coalición con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Si hay alguien entusiasta en este Congreso, que ha votado la moción de censura, que ha apoyado el primer gobierno socialista, el segundo, que ha apoyado y propuesto un pacto, he sido yo", expresaba el diputado, que insistía en que el PSOE, para llegar al Gobierno, había prometido a la coalición una reforma del sistema de financiación.