Joan Baldoví: "Yo defiendo en el Congreso lo que el PSPV y Podem defienden en las Corts Valencianes"

Joan Baldoví, diputado de Compromís en el Congreso, se levantó a las 4 de la mañana del miércoles para ir a la sesión parlamentaria sin saber que recibiría tantas críticas. La coalición valencianista había decidido horas antes negarse a la prórroga del estado de alarma que planteaba Pedro Sánchez al haber cesado las negociaciones con el Gobierno dos días antes, sin avances. En plena sesión en la que votó 'no', el primer rechazo en la legislatura a una medida del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, la prórroga del estado de alarma, por un reparto de recursos que considera injusto, explica a eldiario.es sus razones.

Compromís ha apoyado el estado de alarma en 4 ocasiones, aun manifestando discrepancias. ¿Qué ha cambiado en esta ocasión?

Ha cambiado el trato. Creo que es importante. Nosotros no somos sospechosos de alinearnos con la derecha. Si hay alguien entusiasta en este Congreso, que ha votado la moción de censura, que ha apoyado el primer gobierno socialista, el segundo, que ha apoyado y propuesto un pacto, he sido yo. Hemos votado los decretos, el estado de alarma... pero si negocias con el PNV, con otros, y con nosotros tienes el compromiso en el pacto de investidura de que mientras no haya un nuevo sistema habrá medidas paliativas... ¿qué mejor momento que ahora, que tenemos una emergencia sanitaria. [A la Generalitat Valenciana] en agosto se nos acaba el presupuesto de sanidad, pagamos los gastos con préstamos y así llevamos muchos años. Se hicieron mal las transferencias con un Gobierno socialista. Si en este momento de crisis, donde las comunidades tienen que hacer esfuerzos para comprar material, contratar... Si este no es el momento de hacer un gesto y equipararnos...

Es un momento en el que se pelean cantidades muy grandes; reclamábamos 2.300 millones para comunidades que representan el 40% de la sociedad española, pedimos tener las mismas armas que los demás para luchar contra la crisis. Hemos visto poca respuesta del Gobierno. Son 16.000 millones nuevos y los criterios vuelven a penalizar a los valencianos. Yo entiendo que hay que dar más recursos a quienes han tenido una incidencia mayor, pero esta es una crisis que afecta a las personas; sanitariamente si sufren la enfermedad, pero económicamente y socialmente si sufren las consecuencias. Si no tenemos los recursos para poder atender a la gente, estamos en desventaja.

Madrid es una comunidad rica que se permite el lujo de perdonar impuestos a la gente más rica. Con este reparto, lo resarces, y están en mejor lugar y el resto en peor. Si no aportas para los que peor están... Creemos que era algo de 'trellat', pero parece que se puede negociar con todo el mundo menos con quienes reclaman algo que clama al cielo.

¿Cree que se debería habilitar un fondo para compensar la falta de ingresos?

Nosotros reclamamos primero la equiparación, que se equipare a los que estamos por debajo a la media. Después, seguro que vendrán ayudas a comunidades autónomas más afectadas y la nuestra lo será por el modelo económico, por la influencia del sector servicios, turismo y hostelería.

¿Está cómodo con esta decisión?

Esta pregunta se la haría al PSOE y Podemos. ¿Se encuentran cómodos pactando con aquellos que les han negado el pan y la sal? ¿Están blanqueando a la extrema derecha y no pactando con quienes les hemos votado todos los decretos y hemos sido socios leales? ¿Dejando de lado y provocando el 'no' de quienes les hemos sentado donde están sentados? Recordemos que es un Gobierno que no tiene mayoría absoluta.

¿Cree que el PSOE se encuentra más cómodo negociando con Ciudadanos que con las izquierdas plurinacionales?

Es una pregunta que debería hacerle al PSOE. Viendo algunas actuaciones... Nos queda la duda. Ojalá no fuera así. El Gobierno del Botánico, de tres fuerzas progresistas, es un modelo de referencia que está gestionando bien esta crisis y el día a día. Me gustaría que el PSOE apostara por gobiernos progresistas. En las últimas prórrogas hemos visto cómo ha llegado a acuerdos con Ciudadanos y no con Compromís, que somos sus socios en el País Valenciano.

¿Ha hablado con el PSPV y Podem? Algunos entre los socios del Botánico están siendo muy duros. ¿Cree que afecta a la relación?

Yo estoy defendiendo aquí lo que el PSPV y Podemos defienden en las Corts Valencianes. En lugar de atacar a Compromís harían mejor en presionar a sus cúpulas de Madrid para que en lugar de pactar con Ciudadanos pactaran con Compromís, que hemos sido un socio justo, leal y responsable. Estoy defendiendo lo que el Gobierno valenciano. Ximo Puig pedía la semana pasada que la población tuviera más peso en el reparto; el conseller de Hacienda Vicent Soler, algún fondo de compensación para llegar a la media española [en gasto sanitario]. Estoy defendiendo su mismo discurso, no sé por qué me critican. Los partidos deberían presionar al Gobierno de Madrid para que a los valencianos nos hicieran caso en un problema que clama al cielo.

Le están haciendo acusaciones muy graves, como que se pone en peligro la salud, las mismas críticas que recibió Esquerra Republicana de Cataluña en la anterior votación por votar como la ultraderecha.

¿Y la culpa quíen la tiene? ¿La tiene Compromís o un Gobierno que no es capaz de negociar con sus socios? La culpa será compartida. El lunes a las 7 de la tarde dejé de recibir comunicaciones del Gobierno. A partir del pacto con Ciudadanos, sólo me llamó el ministro para hablarme de algunos avances en el reparto del fondo, que aún nos dejaban muy por debajo del peso poblacional. Quien pone en peligro la sanidad, las vidas, son aquellos que permiten que los valencianos tengamos año tras año una infrafinanciación en sanidad cercana a los 880 millones de euros. Eso provoca que los valencianos estemos por debajo de la media en médicos, enfermeras, matronas, camas hospitalarias... Eso sí es poner en peligro la sanidad y la vida.

Quien lo pone en peligro es quien no es capaz de pactar con sus socios que le han apoyado siempre. Y seguiremos aportando para hacer leyes progresistas.

Pediría que la lealtad y la confianza fueran un camino de ida y vuelta. No puede ser que siempre seamos los leales, los responsables y que el Gobierno no tenga ningún gesto con los 5 millones de valencianos, como reclaman los consellers del PSPV y Podemos.

¿Es una ruptura o confían en retomar las negociaciones?

Claro que pensamos en retomar las negociaciones. Siempre que haya la mínima posibilidad de un acuerdo que beneficie al pueblo valenciano tenderemos la mano abierta. Queremos ser parte de la solución, no del problema. Si hay voluntad de negociar, seguiremos tendiendo la mano y dejaremos la puerta abierta, ahora y siempre.