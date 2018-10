Martínez Dalmau, candidato de la dirección de Podemos a la Generalitat en un pacto que excluye a Montiel

El plazo para la preinscripción de candidatos a liderar Podemos acababa este martes. El proceso supone la puerta de entrada para optar a cualquier cargo público de la formación morada: eurodiputados, diputados autonómicos, concejales en los grandes ayuntamientos y candidatos(as) a la presidencia de la Generalitat.

Aunque los resultados se publicarán 48 horas después, desde la Secretaría General de la organización valenciana han comunicado que las corrientes mayoritarias del partido apoyan a un candidato que no forma parte de los órganos internos. Rubén Martínez Dalmau, profesor de Derecho en la Universitat de València y del núcleo de la fundación CEPS, fue diputado en la XI legislatura en el Congreso, elegido por Alicante. Tras los seis meses de la breve legislatura, la dirección de Pablo Iglesias impuso a otro candidato por Alicante, Txema Guijarro.

Martínez Dalmau ha permanecido en la reserva -también fue senador suplente por designación de las Corts Valencianes- hasta este proceso preelectoral. Pilar Lima, senadora y aspirante a liderar la formación en Valencia; Antonio Estañ, actual secretario general y portavoz del grupo parlamentario, y Beatriz Gascó, diputada, han acordado encomendarle esta tarea para sumar apoyos. El objetivo, según la formación, es "poner su trayectoria teórica y política en transformaciones democráticas para acelerar el cambio valenciano".

Al margen de la candidatura de la dirección, pactada con el sector pablista, está Antonio Montiel, que fue apartado de la dirección en el último proceso interno. El diputado ha anunciado que se sumará al proceso de elección, pero no como aspirante a presidir la Generalitat, sino como diputado. La intención de Montiel, según explica a eldiario.es, es que sea una mujer quien lidere el proyecto de Podemos para la Comunitat Valenciana. La sensibilidad feminista está en auge, explica el anterior síndic, en las Corts Valencianes, por lo que considera que una candidata estaría en mejor sintonía con la calle. Respecto a los nombres, la decisión de Fabiola Meco de no repetir en las próximas elecciones y la incógnita de Rosana Pastor, que se inclina por seguir trabajando como diputada en el Congreso, dificultan la idea de Montiel. Ahora que Podemos tiene un papel más activo tras el pacto presupuestario con el Gobierno de Pedro Sánchez parece que los parlamentarios valencianos intentarán agotar la legislatura.

" De nada sirve hablar de pluralidad, de cuidados o de participación si en el trabajo cotidiano se priman más el narcisismo individualista o las ambiciones personales o de 'familia' que el esfuerzo y la dedicación al proyecto compartido. La unidad debe nacer del reconocimiento de la previa diferencia y se resuelve con diálogo, fraternidad y método democrático", criticaba Montiel en su escrito.

La otra gran incógnita planea sobre el actual dirigente del partido, Antonio Estañ. El secretario general ha repetido hasta la saciedad que no quiere ser candidato a la Generalitat, que no es lo mejor ni para él ni para el partido. No obstante, no termina de aclarar si se presentará o no en esta preinscripción, requisito necesario para, por ejemplo, continuar como portavoz parlamentario.

Los nombres de quienes decidan seguir con el proyecto o sumarse para las próximas elecciones se conocerán el 18 de octubre. Varias semanas después, el 6 de noviembre, se inscribirán las candidaturas -equipos- para concurrir a cada proceso. El resultado definitivo de las primarias llegará el 27 de noviembre, pero no será la configuración final de las listas electorales. Antes, los militantes y simpatizantes de Podemos podrán mover a los candidatos, ya que las listas son abiertas y dejar claras sus preferencias, atendiendo también al criterio territorial. El cartel final tendrá que tener el visto bueno de Esquerra Unida, con quien se está negociando el acuerdo de confluencia y que avisa de que no se conformará con las migas.