Fran Ferri replica a Enric Morera por el trato con Vox: "No vamos a trabajar con un partido que está en contra de los derechos humanos"

Los partidos progresistas con representación en las Corts Valencianes discrepan sobre cómo relacionarse con el partido de extrema derecha Vox. El presidente de la cámara autonómica y dirigente de Compromís, Enric Morera, reclamaba el lunes en un discurso que los partidos se alejaran del "cordón sanitario" y se mostró partidario de “hablar, dialogar y marcar los posicionamientos políticos sin exclusiones”.

El grupo de extrema derecha Vox se aferraba a las palabras del president de las Corts Valencianes para quejarse este martes de que no se les convocara para una reunión de grupos para constituir una nueva comisión de estudio. Se trata de la propuesta por Compromís para estudiar los usos horarios racionales desde la perspectiva de género, un planteamiento al que Vox se opone.

El portavoz de Compromís en las Corts, Fran Ferri, ha explicado que no se trataba de una reunión oficial y, en todo caso, afirma que su partido tiene "muy pocas cosas que hablar" con una formación que "no respeta los derechos humanos". "A la extrema derecha se le combate, no se le debate", sentenciaba el portavoz. A estas críticas se sumaba Manolo Mata, síndic de PSPV, que considera que la extrema derecha de Vox representa "todo lo que combate" como representante público. "Ni trabajaré, ni firmaré, ni propondré a ningún candidato de la ultraderecha", ha reiterado.