El Govern obri la porta a modificar la Llei d’estrangeria per fer desaparéixer els CIE

El delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha deixat la porta oberta a revisar el paper dels Centres d’Internament d’Estrangers (CIE) i arribar fins i tot a tancar-los.

En una trobada amb periodistes, Fulgencio ha comentat aquest dimarts que per al Govern els CIE no són una solució satisfactòria a un tema administratiu com és l’internament previ a l’expulsió d’un immigrant.

A més, ha recordat que va ser el Govern d’Aznar el que va modificar al seu moment la Llei d’estrangeria, donant cobertura a aquests centres d’internament.

El delegat ha insistit que al PSOE no li agraden els CIE ni com a ideologia ni com a solució, i per aquest motiu ha explicat que la intenció de l’actual Govern és modificar la Llei d’estrangeria perquè els CIE passen a ser una qüestió del passat, encara que ha advertit que és una cosa que cal acordar en l’estructura del Govern.

Sobre la situació del CIE de Sapadors a València, que es va reobrir al març de l’any passat després de clausurar-se uns quants mesos per una plaga de xinxes, Fulgencio ha destacat que actualment les instal·lacions estan en bones condicions, fins i tot millor que les dependències policials del recinte.

Diverses plataformes liderades pel moviment ‘CIEs No’, estan sol·licitant en els últims anys el desmantellament d’aquests centres a tot Espanya, en què denuncien la "reiterada i brutal vulneració dels drets humans".

Actualment n’hi ha set en funcionament, entre els quals el de Sapadors a València, amb 152 places, amb una ocupació mitjana pròxima al centenar d’immigrants que romanen en les instal·lacions un temps mitjà al voltant de 40 dies.