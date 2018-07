Oltra pide al delegado de Gobierno una oficina solo para denuncias por violencia machista

La Generalitat valenciana quiere una oficina única para las denuncias por violencia de género ubicada en el centro de atención a las mujeres víctimas de Valencia. Un espacio en el que sólo hubiera personal policial femenino y especializado en estos casos.

La intención es tener una espacio con un ambiente menos hostil para no romper la relación de confianza que se genera con las trabajadoras de los centros Mujer 24 horas. Su personal presta atención en el ámbito social, psicológico y jurídico a las mujeres que acuden y un acompañamiento para las que lo desean. Si las trabajadoras se encuentra con casos con la certeza de que la vida de la víctima corre peligro, intervienen denunciando a la Policía Nacional. "Priorizamos no perderlas", apuntaba la responsable de Igualdad, Mónica Oltra, cuando dejó ver esta idea.

Según comentó la vicepresidenta, su departamento pedirá a la Delegación de Gobierno -responsable de la Policía Nacional- que en una sala del centro de Valencia habilite una oficina para estos casos, como ya se hace en otras ciudades. Desde el entorno de Juan Carlos Fulgencio apuntan que estudiarán la propuesta.

A menudo, y según apuntas los sindicatos policiales, las mujeres que denuncian esperan en la misma sala que otras personas, con la exposición al público que supone, lo cual, a menudo, implica que se coarten y finalmente no interpongan la denuncia.

Salir de la espiral de violencia y acudir a denunciar a un agresor no es una decisión fácil. Las expertas apuntan a que muchas mujeres no denuncian por temor a declarar contra su agresor, se sienten coaccionadas, atemorizadas, criminalizadas o poco seguras. Por ello es especialmente importante que haya personal especializado para atenderlas, aun cuando no se plantean la posibilidad de la intervención policial.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) apoyó una medida similar a finales del pasado año, cuando propuso que se creara una oficina única para la recogida de todas las denuncias por violencia de género. Actualmente, las víctimas de violencia machista deben acudir a una comisaría ordinaria si deciden poner una denuncia contra su agresor y no es habitual que sea atendida por un agente especializado en víctimas de violencia de género, sino por los especialistas en tramitación de denuncias.

En febrero de este año, la dirección general de Policía creó la Oficina Nacional para la Igualdad de Género, que, además de actuar a nivel interno, debe operar como observatorio en materia de igualdad, siendo el órgano específico para recoger, analizar y difundir toda la información relativa a las políticas transversales sobre igualdad de género en sus respectivos ámbitos de actividad, tanto de fuentes nacionales como internacionales, así como asesorar en los proyectos o cambios normativos que se refieran a la igualdad de género.