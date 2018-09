Manuel Illueca: "Una vez pagada la deuda, la Marina debería pasar a manos valencianas"

-La SGR fue rescatada por la Generalitat con 200 millones de euros. Una vez equilibradas las cuentas, la primera vez que se ingresa un dinero - los 28,4 millones de la venta al fondo buitre Anacap- de un patrimonio que se salvó con dinero público se utiliza para rebajar la morosidad de la entidad y no regresa a la administración. ¿Cómo le explica eso a los ciudadanos?

-El nuevo Gobierno valenciano nos encontramos al llegar a la Sociedad de Garantía Recíproca con un plan de reestructuración ya aprobado y con una decisión tomada, que es salvar la SGR con dinero público. Vemos que los 200 millones del aval, así como otros 150 de reavales, están comprometidos y que por lo tanto nos enfrentamos a dos alternativas. Que los avales comprometidos se fueran por el sumidero sin mantener la herramienta de la SGR para el colectivo de autónomos y microempresas o intentar salvar la entidad optimizando los recursos que el Consell ya había comprometido. Nos hubiéramos gastado el mismo dinero en cualquiera de las dos circunstancias, por lo tanto obviamente intentamos salvar la SGR poniendo orden en el plan de reestructuración.

-Pero los 200 millones están enterrados en la SGR.

-Conseguimos algo que no consiguió el anterior Consell del PP, que fue financiar el anticipo del aval de la SGR que vencía en 2019 con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Es decir, con una fórmula extrapresupuestaria que no ha quitado dinero de la sanidad o la educación de los valencianos. Se anticipó a las entidades financieras el dinero avalado y eso nos permitió tener margen para demostrarle al mercado que no estábamos muertos y que podíamos llevar a término la venta de los activos como ha pasado ahora.

-¿El paquete de activos que se ha vendido por 28,4 millones no es el único?

-Desde una perspectiva de legalidad este paquete de activos tenía que ser inferior al 25 % del balance para que se pudiera hacer sin necesidad de aprobación de Junta General de Accionistas. Esta es una porción, pero hay más. Tampoco queríamos hacer una venta masiva porque lo que sí que queremos es ir viendo como evoluciona. Según el momento, nos puede interesar vender antes suelo que inmuebles o naves industriales.

- El paquete que ha comprado Anacap se tasó en 2016 por la propia SGR en 36 millones, ahora valdría más y se ha vendido por 28,4. ¿Se ha obtenido todo el dinero que se podía?

-Todo es mejorable y sin duda alguna el proceso de venta este será mejorable. Pero en la SGR vamos poco a poco, vendiendo tacita a tacita. La sede no la hemos vendido a un fondo buitre y cuando sacas a la venta un paquete tienes que vender activos buenos como reclamo, pero también malos. ¿Cómo coloco los trasteros en Sedaví y las plazas de garaje en Moncofa? Cuestan mucho de colocar. Tenemos muchos activos en el balance y cuando pasan tres años en el balance y nos pasamos de la ratio sin venderlos el Banco de España nos obliga a quitárnoslos de encima para equilibrar las cuentas. Si no cumplimos nos pueden sancionar.

-Tras la polémica de la venta de los activos al fondo buitre se comprometió con la vicepresidenta, Mònica Oltra, a que las próximas carteras que se quieran vender se evalúen primero por las consellerias para poder quedárselas si les interesa.

-Sí, de hecho esta misma mañana -martes 25 de septiembre- ya he enviado a la vicepresidenta el listado de la cartera, que ya tiene la Generalitat y que no tiene inscrita pero que podría inscribirla mañana. Los activos están en la SGR, pero son de la Generalitat aunque no se han inscrito. El IVF lo ofreció ya a varias consellerias y no se vio que era estratégico por lo que se pactó que el dinero equivalente regrese a la Generalitat. Ahora en el nuevo proceso los consellers verán qué les interesa y lo que no lo venderemos. Los ingresos revertirán en la Generalitat.

-¿Tras equilibrar la SGR rebautizada como Afín SGR cuál es su situación actual?

-Afín SGR, que cuando llegamos dio un millón de euros en avales, el 2017 dio 5 millones y este año esperamos que acabe entre 14 o 15 millones de euros. Dispararemos esa cifra cuando las entidades bancarias nos reconozcan y nos acepten los avales. Una de las grandes noticias de este año es que hemos recuperado la confianza de los bancos. Cuatro entidades financieras ya apuestan por la SGR y nos están trayendo operaciones. A medio plazo nos gustaría colocar a esta sociedad con 40 millones de euros de avales propios.

Manuel Illueca, director general del Instituto Valenciano de Finanzas, durante una entrevista. JESÚS CÍSCAR

-¿Qué tipo de avales se están dando?

-Comercios, autónomos... El propio Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) tiene una línea con la SGR que financiamos al 0 % préstamos con aval de SGR para microempresas. La SGR les cobra una comisión de aval del 1,5 %, por lo que en Valencia en los proyectos de inversión se pueden financiar con el 1,5 %. Y ahora hemos sacado un instrumento que permite que el instituto financie el 75 % del coste de comisión del aval para autónomos, de modo que por un importe muy reducido puedes acceder a financiación a muy bajo coste.

-¿La Generalitat ya no es mayoritaria en la SGR?

-No, hay socios partícipes y socios protectores que sumados tienen mayoría. En breve CaixaBank será socio protector de la SGR. Y esperamos más, porque los socios protectores deben velar porque las operaciones sean transparentes y no como pasó en la época anterior, donde se dieron avales al ladrillo. Eso se acabó. Ahora nos centramos en autónomos y pymes y siempre que haya reaval de CERSA (Compañía Española de Refinanciamiento SA). Hemos tenido que asumir pérdidas en las que CERSA no entraba por ser avales al ladrillo, algo que no se podía hacer.

-¿Y alguien de la anterior dirección de la SGR asumirá responsabilidades por este tipo de avales?

-Me consta que el borrador de la auditoría forense que encargamos por orden de las Corts se entrega a las Corts en breve. Se contrató y se eligió una consultora que está terminando los trabajos.

-¿Y esa auditoría forense detectará a los responsables?

-Si los que han realizado el análisis, que se centró a operaciones con consejeros, consideran que hay indicios de delito enviaremos todo donde corresponda.

-¿Cómo se hará la condonación de la deuda de la Marina?

-Valoraremos la cuestión en las próximas reuniones con los nuevos representantes que ha nombrado el Estado. Hay distintas maneras. Una que el Estado se haga cargo de la deuda preservando el Consorcio Valencia 2007 y la otra asumiendo la deuda y creando otra realidad.

-¿Una nueva realidad? ¿Significa que la Marina se done a la ciudad?

-Hay que saber si el Estado quiere seguir participando del Consorcio.

-¿Esa condonación de la deuda podría suponer el inicio de la donación de la Marina a Valencia, como se ha reivindicado históricamente?

-Podríamos ver en qué condiciones, pero entendemos que pagada la deuda la Marina debería pasar a manos valencianas. En las próximas fechas empezarán los contactos y vamos a trabajar para que a corto plazo de firme.

-¿Y qué harán con los 54 millones de deuda de la Marina que está en manos de un fondo buitre?

-Hay que ver qué negociación podemos llevar con los que han comprado la posición jurídica del Banco Santander. La deuda la tenemos las tres administraciones, pero entendemos que son cantidades muy asumibles si lo comparas con lo que había pendiente. Y faltaría la deuda con la Autoridad Portuaria, que es de naturaleza corriente no ligada a la construcción de la infraestructura. Eso lo tendría que pagar quien ha disfrutado de esos servicios.

-En estos momentos tiene dos incendios futbolísticos. La venta del Elche CF y el estadio Rico Pérez, propiedad de la Generalitat.

-No tengo ninguna oferta firme por el Elche Club de Fútbol encima de la mesa.

-¿Y el Rico Pérez?

-El Rico Pérez es un activo de la Generalitat que debe permitir recuperar todo lo que se ha perdido en la operación que jamás debió concederse. Una entidad como la Fundación del Hércules CF no podía hacer frente ni a los intereses. Cuando en ese estadio se jueguen partidos de Primera valdrá mucho más de lo que debe. Mientras, la Generalitat no tiene problemas de cedérselo al ayuntamiento a un precio bajo para que a su vez lo disfrute el club o para conciertos. Pero lo que está claro es que ahora no es momento de venderlo.

-¿Cuántos préstamos está dado ya el nuevo Instituto Valenciano de Finanzas que el Botànic ha rescatado?

-Este año llegaremos a los 70 millones de euros. El año pasado se batió el récord histórico de operaciones con 100. En 2018 superaremos esa cifra, aunque son operaciones más pequeñas porque venimos de donde venimos.

-¿Qué porcentaje de ese volumen de préstamos son para economía social? Una de la líneas de financiación que propuso consistía en adelantar al tercer sector el dinero de las subvenciones de la Generalitat para no morir por los impagos de la administración.

-En este momento a final de año podríamos estar hablando que la mitad ha ido al tercer sector y la otra mitad al sector industrial y servicios. El IVF está operando con total normalidad. Tenemos 600 millones de activos y podríamos estar dando financiación por valor de 80 millones año de manera autónoma.