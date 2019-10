El pequeño comercio valenciano rechaza Puerto Mediterráneo por "la saturación comercial e impacto ambiental"

La 'Confederació d´Empresaris del comerç, servicis i autònoms de la Comunitat Valenciana' (Confecomerç CV) ha afirmado, en respuesta a las declaraciones de Intu Mediterrani, en las que señalan que hay un apoyo unánime al centro de ocio por parte de patronales y sindicatos que han defendido su importancia estratégica para la región, que no suscribe estas afirmaciones.

De hecho, la Confederación rechaza "este proyecto ya que no se ve conveniente ni necesario para esta autonomía un centro comercial más añadido a los ya existentes, dada la sobresaturación comercial en la Comunitat Valenciana y el perjuicio que provoca no sólo para el tejido empresarial del comercio valenciano sino también a nivel medioambiental, teniendo en cuenta además que no ha habido ninguna demanda por parte de los consumidores de una mayor oferta comercial".

"Somos la tercera autonomía con mayor número de centros comerciales, por encima de la media europea, y superando a otras autonomías como Cataluña", han afirmado.

El presidente de Confecomerç CV, Rafael Torres, ha rechazado convertirse "en la comunidad autónoma más sobresaturada a nivel comercial de España" lo que a su juicio "causaría un grave perjuicio al empleo de calidad, a la distribución equilibrada de la riqueza, al medio ambiente y a todo aquello tan positivo que representa el comercio urbano de proximidad y que debemos defender, por lo que mostramos nuestro rechazo a esta iniciativa que, de salir adelante, provocaría un grave impacto y fuertes desequilibrios en el territorio de nuestra Comunitat".

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha anulado recientmente la resolución de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de fecha 10 de octubre de 2016 que denegaba la propuesta del Plan de Actuación Territorial Estratégica (ATE) ‘Puerto Mediterráneo’.