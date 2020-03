Puig reclama al Gobierno liquidez para garantizar pagos a pymes y proveedores durante la crisis sanitaria

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha reclamado al Gobierno central un anticipo de cerca de 2.200 millones de euros para hacer frente a los pagos y ayudas de emergencia derivados de la crisis del coronavirus. Puig y sus homólogos de otras autonomías se han reunido este domingo por videoconferencia ocn el presidente Pedro Sánchez, al que han trasladado sus preocupaciones.

Entre las inquietudes de los representantes autonómicos está la situación de la tesorería y el material de protección para el personal sanitario. Sobre el primer punto, el president ha considerado que "las comunidades autónomas no podemos ser un problema, debemos ser parte de la solución y para eso tenemos que poder pagar a los proveedores". El anticipo que Puig demanda es la suma del Fondo de Liquidez Autonómico extraordinario (un préstamo a interés 0 del Estado a las comunidades) y la liquidación a cuenta de las autonomías, un pago que anualmente se realiza en julio. Esta cifra sería suficiente para relajar la tensión de las arcas públicas y garantizar pagos.

Según ha expresado el president, la Generalitat priorizará las ayudas a pymes y de emergencia social, así como el pago a proveedores y reclama la cuantía para "ponerla en circulación en la economía valenciana".

En el mismo encuentro, el jefe del Consell ha pedido al Gobierno "flexibilidad" en cuanto a las actividades económicas que deben frenar su actividad durante los próximos días. El Ejecutivo central ha acordado este domingo limitar la actividad a los servicios esenciales, reduciendo así los movimientos de personas para reducir los contagios, pero aún no ha publicado el decreto ni concretado exactamente qué debe parar. Puig solicita concreción, ya que "es difícil distinguir las líneas de lo que es esencial y lo que no, porque hay en las cadenas suministros necesarios que se deben producir. Hay industrias que no pueden parar de un día para otro", señala el president.