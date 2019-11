Ribó asegura que su cuñado no ha facturado como abogado con la EMT tras conocer que es socio del bufete del secretario

El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado este viernes que su cuñado, Daniel Pérez, responsable de Abastos Abogados, no ha realizado ningún servicio para la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y por tanto no ha facturado nada con la entidad.

"No sé cómo están organizados, lo que sí sé es que cada uno tiene su paquete de clientes, pero a ninguno de mis familiares les pregunto cómo se organizan a ese nivel, en cuanto a porcentajes no lo sé, pero sí que puedo asegurar porque en su momento lo hablé con él es que no ha hecho ningún tipo de servicio respecto a la EMT, por tanto no tiene nada que ver", ha comentado.

Ribó ha dado explicaciones tras avanzar este viernes Las Provincias que el hermano de su pareja tiene un 32% de participaciones del despacho SMT Asesores que administra Salvador Martínez, secretario asesor de la EMT, cuya firma ha cobrado de la entidad 220.000 euros entre noviembre de 2015 y el presente año.

El alcalde ha explicado que la decisión de contratar a Martínez fue del presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, que él se enteró después de esta circunstancia y que fue entonces cuando confirmó que su cuñado no había realizado ningún servicio para la entidad.

Según Ribó, "no sé si mi compañero Grezzi conocía ese hecho (la vinculación de su cuñado con el bufete de Martínez), yo lo conocí a posteriori y ni se lo comuniqué ni le pregunté, pero insisto en que ni el hermano de mi mujer ha realizado ningún servicio para la EMT, porque después sí que me enteré, ni yo tengo nada que ver porque es una decisión de contar con una persona de confianza que tomó el presidente de la EMT".

El primer edil ha comentado también que le llama la atención que esta información salga el día de cierre de la campaña electoral y ha considerado que se trata de vincular su persona al robo de los 4 millones de euros en la EMT.

Se da la circunstancia de que, tal y como denunció la portavoz del PP, María José Catalá, el presidente de la EMT y el gerente de la entidad, aprobaron hace un mes una subida de las retribuciones del secretario asesor de un 500%, pasando de facturar 600 euros al mes sin incluir IVA, a 3.000 euros al mes sin IVA.

PP y Ciudadanos piden el cese del secretario

Catalá, ha pedido este viernes que se convoque urgentemente la Junta General de Accionistas de la EMT para que el alcalde Joan Ribó dé explicaciones sobre la vinculación familiar que mantiene con el bufete de abogados que ha cobrado los últimos cuatro años más de 220.000 euros de la empresa pública.

"No hay excusa posible para que Ribó no convoque de inmediato la Junta General de la EMT para abordar el cese de Grezzi y del director gerente, además de también someterse a consideración el despido del secretario asesor del consejo", ha destacado Catalá.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha anunciado que su grupo exigirá en el Pleno del Ayuntamiento de Valencia, que se celebrará el próximo día 14 de noviembre, el cese del secretario asesor de la EMT, además del cese del gerente de la entidad y de la directora del área de gestión.

"Desde que se anunció por el fraude, y a medida que se van conociendo cada día más detalles, queda claro que la capacidad de los órganos directivos de la empresa para gestionar la EMT es ya absolutamente insostenible. Lo mismo ocurre con la situación del secretario-asesor como prestador de servicios para la propia EMT", ha criticado.