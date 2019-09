Calp impone dos multas de 1.500 euros a un patinete eléctrico aunque carece de una ordenanza para estos vehículos

Como en cualquier otro núcleo turístico, en Calp proliferan cada vez más los patinetes eléctricos a pesar de que el municipio, algo también muy común, mantiene un vacío legal sobre su regulación. De hecho, ahora mismo en las ordenanzas municipales calpinas no existe ninguna referencia expresa a estos vehículos. Pero eso no ha evitado que el ayuntamiento haya empezado a aplicar mano dura a sus conductores. Durante el pasado 24 de agosto, la Policía Local de Calp impuso a uno dos multas por una cuantía económica global verdaderamente destacable: 1.500 euros, es decir, más de lo que vale comprar el vehículo.

No es que el patinete, sancionado en la calle Doctor Fleming, estuviera corriendo mucho o poniendo en peligro la integridad de los viandantes. Los agentes decidieron imponerle una primera multa de mil euros por no tener seguro y otra de 500 por carecer de autorización administrativa.

Y si Calp aún no cuenta con una ordenaza explícita, ¿en que basaron los esa doble sanción de 1.500 euros? Pues, como se puede apreciar en los dos boletines de las multas a las que ha tenido acceso este diario, equiparando el patinete a un ciclomotor, que necesita de seguro y autorización.

El patinete sancionado es un Cecotec Outsider Demigod Makatu. Puede alcanzar una potencia máxima de 1.600 W, una velocidad de 45 kilómetros a la hora y pesa 60 kilos. Para la Policía de Calp son estos números los que efectivamente permiten dictaminar que el patinete tiene las características de un ciclomotor.

La futura ordenanza de Calp

La villa del Penyal por el momento cuenta con una ordenanza de circulación con regulación del estacionamiento en la que sin embargo no se habla de los patinetes. No obstante, fuentes municipales aseveraron que se está preparando una nueva ordenanza en la que se abordará directamente la cuestión. Pero entre tanto se están poniendo multas mientras el número de estos vehículos no deja de crecer.