Emergencias retira más de 1.400 animales muertos en la Vega Baja por la gota fría

La Agencia de Seguridad y Emergencias ha retirado un total de 1.450 animales muertos por la riada de la gota fría en la Vega Baja, estos animales en su mayoría pertenecían a granjas avícolas y otras explotaciones de ganado ovino y porcino.

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha explicado la cifra durnate la reunión del Centro de Coordinación Municipal de Emergencias de Dolores (Cecopal) que ha presidido este martes. Este organismo es el encargado de coordinar las actuaciones de reparación tras una emergencia como la Gota Fría que se abatió sobre la Vega Baja entre el 11 y el 14 de septiembre.

La máxima responsable de los servicios de Emergencia de la Generalitat ha informado de que una dotación de 45 bomberos forestales con dos autobombas, 8 profesionales veterinarios y dos camiones de Tragsa y 42 personas voluntarias de Protección Civil con formación especializada en estas situaciones trabajan en los términos municipales de Dolores, Almoradí, San Fulgencio y Daya Vieja achicando agua de los campos inundados.

La consellera ha asegurado que el dispositivo especial -con casi un centenar de efectivos- se mantendrá hasta el próximo lunes cuando se volverá a reunir el Cecopal de Dolores "donde se decidirá si se ha vuelto a la total normalidad y, entonces, se retirarán los efectivos desplegados por la Conselleria de Justicia e Interior".

En este sentido, Bravo ha explicado que técnicos de la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias están vigilando con drones los niveles del agua que aún no ha sido drenada para cerciorarse de que no provoca más daños. Además, "se están controlando los niveles de materia orgánica en las balsas para asegurarnos que no hay problemas de salubridad que pudieran provocar enfermedades".

La consellera también ha sido informada por el personal técnico sobre los tratamientos insecticidas que se están aplicando a las charcas de agua estancada para evitar la proliferación de larvas de mosquitos.

Gabriela Bravo, por último, ha destacado que "era necesario" que los ayuntamientos afectados "contarán con el apoyo decidido de los servicios de emergencia de la Generalitat en los días posteriores para recuperar la normalidad y en especial para evitar problemas sanitarios".