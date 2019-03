Podemos y Esquerra Unida no irán juntas el 26M en casi ningún municipio de Alicante

Podemos y Esquerra Unida no irán de la mano a las elecciones municipales del 26 de mayo en la mayor parte de municipios de la provincia de Alicante pese a que harán campaña conjunta para las autonómicas del 28 de abril. Las exigencias impuestas por el partido de Pablo Iglesias, que ofrecía el 30% de la cuota de la candidatura, no ha sido aceptada por EU.

Es el caso por ejemplo de Benidorm donde este lunes Podemos ha tachado de “inasumible” la oferta “final” de Esquerra Unida “al no reflejar la verdadera representatividad ni el trabajo realizado de ambas formaciones”, ha dicho el secretario general y alcaldable de Podem Benidorm Gerard Ginel.

De esta forma, la ciudadanía deberá elegir por separado entre estas dos formaciones para las municipales, un escenario que en 2015 tuvo a Podemos fuera, al no presentarse y EU se quedó sin representación con casi mil votos. Sin embargo, en los comicios autonómicos de hace cuatro años –celebrados el mismo día- los segundos bajaron hasta 738 votos y la fuerza morada se disparó hasta las 2.500 papeletas.

En Elche finalmente y salvo acuerdo de última hora ambas opciones concurrirán con sus marcas propias. El motivo, Esquerra Unida pedía el tercer puesto de la lista y la agrupación que lidera José Vicente Bustamante le ofrecía como máximo el quinto lugar, muy alejado por tanto de las aspiraciones reales que ambos protagonistas manejan.

“Hemos sido realistas, hemos querido sumar pero no ser humillados”, señala a este diario Samu Ortiz, regidor de EU en Santa Pola y encargado de las negociaciones. En ese tercer lugar habían apostado por el sindicalista de CCOO y exdirigente José Ángel Quero, pero los de Bustamante, que han tenido un trabajo constante de oposición durante cuatro años pese a no contar con representación, no han transigido.

Como tampoco han querido precisamente en Santa Pola donde EU invitó a sumarse a una confluencia a Podemos, los cuales habían pedido como requisito ostentar el número uno de la lista, algo que no ha tolerado la agrupación que encabeza Samu Ortiz, alcaldable de EU en la localidad. Ambas opciones lograron un regidor en 2015 cada uno y forman parte desde entonces del equipo de gobierno.

Alicante y Alcoi

El repaso por la geografía alicantina nos lleva hasta la capital de la provincia donde “en este momento están las negociaciones rotas”, asegura Luzia Ibáñez, secretaria de Organización de EU y representante del comité negociador. Según cuenta, el acuerdo “estaba hecho” con Podemos en cuanto a la confección de la lista. “Le dimos el número uno y dos y la portavocía –afirma- por lo que fuimos muy generosos, pero nos acabaron pidiendo tener el voto de calidad”, esto es que en caso de que no se pusieran de acuerdo en el día a día, Podemos tendría la última palabra.

El caso de Alicante es sintomático pues la suma de fuerzas en la izquierda les deparó en 2015 y bajo el paraguas de Guanyar seis concejalías –tercera fuerza más votada-. Sin embargo, desde Podemos mantienen que esos algo más de 28.000 votos es en buena parte gracias a ellos pues en la autonómicas de aquel año con marca propia lograron 23.000 respaldos frente a los casi 7.000 de EUPV.

Con todo, ambas fuerzas no han fijado de momento una nueva reunión para lograr in extremis el acuerdo cuya confluencia les permitió entrar en el gobierno local.

Sí que hay fecha en Elda: tienen de límite hasta el 25 de marzo. “Es importante que estemos los dos representados y desde Podemos nos lo están poniendo muy difícil”, aseguran fuentes comarcales de EU.

Un poco más al norte, en Alcoi, las negociaciones también mantienen distanciados a las diferentes facciones pese al éxito que cosechó la marca Guanyar en 2015, logrando situarse en segundo lugar tras el PSPV-PSOE con cinco concejalías. Sectores independientes y EU parecen que están más por la labor de repetir fórmula que Podemos, que podría apostar por presentarse por primera vez con marca propia. Este martes vuelven a reunirse.

Sí en Crevillent y Orihuela

La tónica habitual la ha roto Crevillent, localidad de la comarca del Baix Vinalopó donde ya funciona la marca l’Esquerra de Crevillent con la cual lograron dos concejales tras la suma en 2015 de Esquerra Unida y Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV). Ahora se ha adherido Podemos y tras las primarias celebradas hace unas semanas el actual regidor de ERPV, Josep Candela, será el cabeza de cartel seguido de la también concejala Ana Vanesa Más, en calidad de independiente.

Más al sur, en Orihuela, si bien las fuentes consultadas reconocen que “no hay acuerdo cerrado y configurado”, el optimismo reina de cara a la reunión que se celebrará en unos diez días después de que ambas asambleas, la de Cambiemos Orihuela -que engloba a Esquerra Unida y Los Verdes, con dos concejales en la actualidad-, y la de Podemos hayan votado a favor de la confluencia.