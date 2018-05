La campaña de la Generalitat contra la LGTBIfobia llama a romper con los estereotipos

Con el lema 'Trenca l'estereotip' (rompe el estereotipo) la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Sociales, Mónica Oltra, ha presentado la campaña de la Generalitat VAlenciana para celebrar este jueves 17 de mayo el Dia Internacional contra la LGTBIfobia.

Oltra ha explicado que la campaña de sensibilización que la Dirección General de Igualdad en la Diversidad ha puesto en marcha este año, pretende mostrar a la ciudadanía que la identidad y la sexualidad de cada persona no tiene por qué encasillarla en un determinado estereotipo, invitando a todo el mundo a romper con sus prejuicios.

Para este fin se ha contado con personas del ámbito LGTBI, la mayoría de las cuales están en una franja de edad entre los 18 y los 30 años, que protagonizan de manera altruista una campaña que este año busca centrase en las personas más jóvenes, a las que se ha querido dar voz para que expliquen cuáles son los principales obstáculos que la sociedad pone a la diversidad sexual, familiar y de género.

Frases que como "si te burlas por hacerme sentir inseguro, el inseguro eres tú" o "si me dices que lo hago por vicio, el vicio está en tu mirada", que son algunas de las que dicen los protagonistas de la campaña, buscan reflejar las situaciones a las que se enfrentan las personas jóvenes del colectivo LGTBI, ha afirmado la vicepresidenta.

En este sentido, ha señalado que para la elaboración de la campaña se realizó una fase previa en la que se estuvo en contacto con distintas personas del ámbito LGTBI más joven y fueron ellas y ellos quienes inspiraron estas y otras frases como: "Si me llamas Marcos y no Alexia, eres un miope emocional", "si me haces elegir entre hombre y mujer, es porque vives en el siglo pasado" o "si me haces ser el centro de atención, es por tu falta de personalidad".

La vicepresidenta, que ha querido agradecer a todas las personas que han participado en la campaña su colaboración, ha resaltado también la importancia de campañas como ésta que buscan "avanzar en derecho, porque cuando un colectivo social avanza en sus derechos toda la sociedad avanza en su impulso, hacia un mundo más habitable, más inclusivo, más justo, más solidario, más amable y más feliz para todos y para todas".

Asimismo, ha señalado que la campaña de este año coincide con la presentación del anteproyecto de la Ley Valenciana para la Igualdad de las Personas LGTBI, que establece "los principios y medidas necesarias para garantizar la igualdad real y efectiva de este colectivo, pero también para prevenir, corregir y erradicar cualquier discriminación motivada por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género, desarrollo sexual o grupo familiar".

La ley LGTBI

La norma, ha indicado, prestará "una atención integral" a las personas víctimas de violencia por LGTBIfobia, para lo que establece la elaboración de un protocolo específico y se creará un servicio público de asesoramiento y apoyo para estas personas, que será extensivo también a sus familiares y allegados.

La ley también prohibirá el uso de métodos, programas o terapias de aversión destinados a modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género de las personas y para ello establece que pueden llegar a considerarse como una infracción muy grave, lo que puede llevar aparejado sanciones de hasta 45.000 euros.

Atención sanitaria

En cuanto al sistema sanitario público, la ley recoge que se promoverá la realización de programas y protocolos específicos para este colectivo, que den respuesta a las necesidades propias y en particular a la salud sexual y reproductiva de las personas LGTBI.

Del mismo modo, la ley incluye que la garantía del acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública a todas las personas con capacidad gestante o sus parejas en condiciones de igualdad.

Se garantizará una atención psicosocial integral y adecuada a las necesidades médicas, psicológicas, jurídicas, sociales, laborales y culturales de las personas con variaciones intersexuales. Existirán unidades de referencia específica, y se elaborará un itinerario individual de atención sanitaria integral.

Acciones en el ámbito educativo

Respecto a las acciones previstas en la ley en el ámbito educativo, se incorpora el tratamiento de la diversidad sexual, familiar, de género y del desarrollo sexual en la normativa reguladora del sistema educativo.

Así, entre otras acciones se incluirá en los currículos reglados contenidos referentes a estas cuestiones y los protocolos de prevención, acompañamiento e intervención ante casos de acoso o violencia en el ámbito educativo incluirán cuestiones específicas cuando sean por causa de LGTBIfobia.