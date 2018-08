Crisis en el Gobierno valenciano: Compromís rechaza la decisión "unilateral" de los socialistas de votar a favor del déficit

El cambio de postura de la Generalitat Valenciana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), al apoyar este miércoles el objetivo de déficit propuesto por el Gobierno de España, ha abierto una crisis en el seno del gobierno de coalición que lideran el president valenciano, el socialista Ximo Puig, y la vicepresidenta Mónica Oltra, de Compromís, con el apoyo parlamentario de Podemos. Fuentes de la vicepresidencia han calificado de "unilateral" la decisión de cambiar la abstención que mantuvo el conseller de Hacienda, el socialista Vicent Soler, en la anterior reunión del CPFF por un voto afirmativo.

"En nada beneficia este cambio de voto la singularidad de la reivindicación que viene sosteniendo el Gobierno valenciano para reclamar una reforma urgente del sistema de financiación autonómico", señalan desde el departamento que dirige Mónica Oltra y aseguran que camufla el maltrato que el sistema supone y no ha sido consultado con Compromís.

Puig y Oltra afrontan, de esta manera, la primera discrepancia seria que afecta al Gobierno surgido del Pacto del Botánico en lo que va de legislatura. La gravedad es máxima, dado que la maniobra ha sido liderada por el propio president Puig, que ha negociado telefónicamente este mismo miércoles con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, varias contrapartidas para cambiar el voto que suponen 850 millones de euros y la refinanciación de 1.000 millones de deuda.

Desde la vicepresidencia de la Generalitat Valenciana matizan el valor de las contrapartidas y aseguran que, de esos 850 millones, 220 corresponden al aumento del margen de déficit y "son más deuda", los 300 millones por el anticipo del IVA ya forman parte de lo que el Gobierno negoció con el presidente de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, y los 350 millones para hacerse cargo de la deuda del consorcio que organizó la Copa América en la época del PP no cubren el total de 480 millones que supone esa "losa".

Este último extremo ha sido destacado en unas declaraciones por el alcalde de Valencia, Joan Ribó, también de Compromís, que se ha alegrado de la noticia pero ha matizado que no cumple lo que viene reclamando el Ayuntamiento, que es la asunción por el Gobierno de toda la deuda. Desde el departamento de Oltra recuerdan que sí que se ha asumido completamente ese tipo de deuda causada por grandes eventos en ciudades como Barcelona, Sevilla o Zaragoza.

Por lo que se refiere a la refinanciación de 1.000 millones de deuda autonómica, Compromís advierte de que consiste en pasar a largo plazo deuda de corto plazo, pero no supone una "reestructuración" del endeudamiento valenciano. "No ha habido ningún gesto aceptable en el sentido de diseñar un calendario para la reforma del sistema, que Mónica Oltra ha venido defendiendo como portavoz tras las reuniones del pleno del Consell", resaltan desde su departamento.

Oltra critica a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo

El choque de Oltra con Puig es notable. Lo revela el hecho de que la propia vicepresidenta haya arremetido este mismo miércoles contra la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, por otra "decisión unilateral" de los socialistas. La vicepresidenta valenciana, a través de su cuenta de Twitter ha recordado que en el Consell del Botànic llevan dos años trabajando para que haya oficinas de denuncias especializadas en violencia de género, para lo que habilitaron en su día un espacio anexo al Centro Mujer 24 horas de Valencia que cedieron al Gobierno. Esta propuesta surgió a raíz del análisis del desfase entre el número de mujeres que acuden al centro y el número de denuncias presentadas, "que es muy inferior". "Las profesionales que las atienden lo saben y así expresan la importancia de acompañar y apoyar en este proceso", ha escrito Oltra.

En el Gobierno del Botànic llevamos 2 años trabajando para que haya una oficina de denuncias especializada en violencia de género. Para ello habilitamos en su día un espacio anexo al Centro Mujer 24 horas de València que cedíamos al gobierno de España https://t.co/uc5dtgIZmG — Mónica Oltra Jarque (@monicaoltra) 22 de agosto de 2018

Así, ha asegurado que el espacio contiguo al Centro Mujer 24 horas es "una solución ideal para que esa labor de acompañamiento culmine en denuncia en una oficina especializada, donde mujeres, a ser posible sin uniformar, atiendan la denuncia de las víctimas y ellas se sientan seguras y acompañadas". "En el mismo espacio en que psicólogas, trabajadoras sociales, letradas y otras profesionales atienden a las mujeres, como un paso más en el proceso, se presenta la denuncia y se evita así la doble victimización que tantas veces frustra el camino a la denuncia", ha insistido.

El Gobierno del PP nunca aceptó esta propuesta, ha recordado, para considerar "incomprensible" que el Gobierno, "del que tanto se espera en materia de violencia de género y que ya ha dado pasos muy significativos, no haya valorado la importancia de una oficina de denuncias como espacio seguro y amable para las mujeres dentro del espacio Mujer 24 horas". "Es incomprensible que no se haya escuchado la voz de las mujeres profesionales que cada día trabajan con las víctimas y las protegen de sus agresores. Es incomprensible que el gobierno socialista haya seguido la estela del PP en vez de apostar por las víctimas", ha señalado, para concluir asegurando: "también me resulta incomprensible y se me escapan las razones por las cuales la consellera de Justicia no conoce sus competencias ni las ajenas y se salta a la torera el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista. No tengo palabras, o me sobran y me las callo".