L'IVAM i Belles Arts posen a dialogar l'art contemporani i el clàssic en dues exposicions conjuntes

Una obra que reinterpreta el viatge de l'explorador James Cook –que va unir Austràlia a la corona britànica– des del segle XX, s'exposarà al costat de tres pintures de l'escola valenciana de Ribalta, al segle XVII. Així comença l'exposició Teníem tot al nostre favor que s'inaugurarà a l'octubre i que exposarà més de 30 obres de l'IVAM i unes altres tantes del Museu de Belles Arts de València, el Sant Pius V, per a crear un diàleg entre l'art contemporani i el clàssic.

La mostra pretén trencar prejudicis i traçar continuïtats artístiques que constaten que els artistes contemporanis reconeixien els mestres de la pintura anterior. “L'art és un contínuum, difícilment algú pot entendre l'art contemporani sense el clàssic”, ha assenyalat el director de l'IVAM José Miguel G. Cortés. En canvi és conscient que hi ha molt públic de l'art contemporani que no s'apropa al clàssic i a l'invers, per això aquesta mostra pretén interpel·lar-los i atreure'ls a fer noves visites. “Volem tirar fronteres”, afegeix Cortés.

“Volem excitar la capacitat d'apreciació dels visitants, mostrar que els motius que desenvolupen els artistes contemporanis no són nous i crear un joc de contrastos i provocacions, que tampoc és transgressor si no part de l'art mateix”, explica el director de Belles Arts, José Ignacio Casar Pinazo. En aquest sentit l'exposició vol anar més enllà, i té una voluntat quasi de recerca, d'investigació artística.

La conservadora Teresa Millet, que ha escollit del fons de l'IVAM quines peces podien funcionar juntament amb el conservador del museu de Belles Arts, David Gimilio, assegura que la mostra sorprendrà el públic més fidel, perquè trau la pols a peces que els mateixos museus tenien emmagatzemades. De fet, l'IVAM tancarà dues sales d'exhibicions a la tardor per obres de millora i haurà de guardar-ne encara més.

Gimilio ha avançat que es mostrarà l'afinitat d'elements, la reinterpretació del bodegó i les natures mortes des de diferents perspectives històriques. “Són dues col·leccions complementàries que cal entendre conjuntament i són la gran aposta de la Generalitat valenciana”, ha afegit Casar Pinazo respecte al museu de Belles Arts que ell dirigeix i l'IVAM. I ha assegurat que és només l'inici d'una gran amistat, que supera cessions puntuals de fons.

Teniem tot al nostre favor s'exhibirà des del 4 d'octubre i fins al 13 de gener a la planta baixa del museu de Belles arts, i al 2020 es replicarà el procés a la inversa per a crear una exposició de peces classiques que dialogaran amb les de l'IVAM. “L'art és una ficció meravellosa que ens ajuda a comprendre la realitat a través del goig”, conclou Cortés.